ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до 2027 года: что известно

Европейский Союз (ЕС) планирует официально продлить временную защиту для граждан Украины, которые нашли приют в странах Европы из-за войны, до марта 2027 года. Соответствующее решение должны принять на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел 12-13 июня в Люксембурге.

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Об этом сообщил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов в комментарии СМИ. Сейчас временная защита для украинцев продлена до марта 2026 года.

Следующий шаг - продление еще на год, до марта 2027-го. Ченцов заявил, что украинская сторона ожидает положительного решения. "Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС продлит временную защиту для украинцев, и исходим из того, что это продление будет до марта 2027 года", - отметил он.

Одной из главных причин продления защиты является сложная ситуация с безопасностью в Украине, которая, по словам посла, "к сожалению, не улучшается". Именно это, а также большое количество уязвимых категорий среди беженцев - женщин и детей - стали решающими факторами в формировании решения Еврокомиссии.

"Стоит учитывать, что примерно половина украинцев, которые находятся под временной защитой в ЕС - это женщины, и около трети - дети, то есть уязвимые категории. ЕС, Еврокомиссия и государства-члены относятся к этой ситуации ответственно", - подчеркнул Ченцов.

Несмотря на намерение продлить действие защиты до 2027 года, в Европейском Союзе уже ведутся дискуссии о том, что делать после завершения действия соответствующей директивы. Ченцов подтвердил, что этот вопрос активно обсуждается на уровне Еврокомиссии, поскольку на тот момент многие украинцы будут оставаться в ЕС без четкой перспективы возвращения домой.

Украинская власть также готовится к этим изменениям. На следующей неделе вице-премьер-министр по вопросам национального единства Алексей Чернышов совершит визит в Брюссель, где проведет переговоры с еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером и другими должностными лицами ЕС. Одной из тем будет поиск общего подхода к завершению действия механизма временной защиты.

Вопрос добровольного возвращения украинцев также стоит на повестке дня. Украинская сторона стремится выяснить, как Еврокомиссия и государства-члены могут способствовать возвращению тех граждан, которые изъявят желание вернуться на родину, если позволит ситуация с безопасностью. "Мы будем ставить вопрос, каким образом Европейская комиссия и государства-члены будут способствовать возвращению наших граждан, - тех, которые готовы вернуться, - если ситуация с безопасностью будет позволять это", - пояснил Ченцов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Германии планируют запретить натурализацию мигрантов по ускоренной процедуре - на сегодня это возможно при условии проживания в стране в течение трех лет. Таким образом правительство надеется уменьшить поток искателей убежища и беженцев.

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