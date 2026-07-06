Сезон популярной ягоды в Украине начался с рекордных цен: сколько стоит

Сезон украинской голубики летом-2026 начался без задержек, однако из-за меньшего урожая и ограниченного предложения оптовые цены уже достигли 380-450 гривен за килограмм, а в супермаркетах цена может превышать и 800 грн/кг. По состоянию на начало сезона ягода стоит в среднем на 27% дороже, чем в прошлом году, хотя с увеличением объемов поставок в ближайшие недели ситуация на рынке может измениться.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Согласно данным, украинские садоводы начали собирать первый урожай примерно в те же сроки, что и в 2025 году. Однако ситуация с ценами существенно отличается от прошлогодней.

Такие цены стали одними из самых высоких на старте сезона за последние годы и значительно превышают показатели начала прошлого лета. Эксперты объясняют, что основной причиной подорожания стало ограниченное поступление ягоды на рынок.

Из-за неблагоприятных погодных условий во время созревания урожая часть хозяйств получила меньший валовой сбор, чем ожидалось. Именно сокращение предложения стало одним из главных факторов формирования высокой стоимости продукции.

В то же время спрос на украинскую голубику остается стабильно высоким. С началом лета эта ягода традиционно пользуется большим спросом среди покупателей. По оценкам аналитиков, сегодняшняя цена на голубику в среднем уже на 27% превышает уровень, наблюдавшийся в начале сезона 2025 года. Таким образом, нынешний сезон начался значительно дороже, чем в прошлом году.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что ситуация может измениться уже в ближайшее время. Ожидается, что со следующей недели украинские хозяйства начнут более массово поставлять голубику на рынок. Увеличение объемов предложения потенциально может повлиять на ценовую ситуацию, хотя многое будет зависеть от темпов сбора урожая и потребительского спроса.

Пока же первые покупатели вынуждены платить значительно больше, чем в предыдущем сезоне. Несмотря на это, производители отмечают, что интерес к украинской голубике остается высоким, а первые партии ягоды быстро находят своих покупателей.

Цены на голубику в супермаркетах

По данным мониторинга OBOZ.UA, крупные сети украинских супермаркетов продают голубику по цене 109,89-125 грн/125 г. В частности:

Auchan – 109 грн/125 г (872 грн/кг);

Novus – 89,99 грн/125 г (719,92 грн/кг);

"Сильпо" – 109 грн/125 г (872 грн/кг).

На оптово-розничных рынках, впрочем, ягоду можно найти значительно дешевле. Например:

львовский "Шувар" предлагает украинскую голубику по средней цене 320 грн/кг;

киевский рынок "Столичный" фиксирует среднюю цену за килограмм ягоды также на уровне 320 грн/кг;

одесский "Початок" указывает цену сразу за ящик – 1150 грн – однако объем такой упаковки в килограммах не уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на апрельские заморозки, на фоне которых эксперты прогнозировали дефицит косточковых фруктов (в частности, черешни), сезон черешни 2026 года в Украине отличался неожиданно высокой урожайностью. К радости покупателей, закупочные цены на ягоду в разы ниже, чем в прошлом году, и достигают 60 грн/кг.

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