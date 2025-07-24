Украинцам резко переписали цены на арбузы: сколько теперь стоят

В Украине оптовые цены на арбузы упали до 5-14 грн/кг, что на 36% меньше, чем неделю назад, и на 28% ниже, чем в июле 2024 года – причина в избыточном предложении и ухудшении качества из-за жары и засухи. Фермеры вынуждены продавать арбузы с убытками, даже несмотря на сокращение производства в результате оккупации Херсонщины и потери части урожая.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Такого падения рынок не видел уже несколько лет подряд. Несмотря на внешнюю логику – больше урожая, меньше цена – ситуация оказывается сложнее.

Прежде всего жара и засуха ускорили созревание арбузов, поэтому на рынок одновременно вышло много партий. Однако качество значительной части этого урожая страдает: чрезмерная жара влияет на вкусовые характеристики, содержание воды и даже на внешний вид плодов.

Вторая проблема – оккупация ключевых бахчевых регионов, прежде всего Херсонской области, что существенно сократило объемы производства. Многие фермеры не только потеряли доступ к полям, но и часть урожая – из-за засухи, недостатка полива и изменения климатических условий.

Впрочем, парадоксально, даже в условиях уменьшенного производства производители вынуждены снижать цены. Причина – перенасыщение рынка на коротком промежутке времени, когда пик сбора пришелся на один период. К тому же импортные арбузы также выходят на рынок, что еще больше обостряет конкуренцию.

Низкий спрос тоже добавляет давления. Потребители не успевают поглощать весь объем продукции, поступающей на полки магазинов и рынки. Логистика во многих регионах затруднена, а качество многих партий далеко не идеальное. Сами производители признают, что цены могут падать и дальше, ведь даже сейчас реализация продукции происходит с минимальной прибылью или даже в убыток.

Цены на арбузы в супермаркетах

В супермаркетах 4 июля, по мониторингу OBOZ.UA, арбузы стоят в среднем 27,11 грн/кг. В отдельных сетях цены колеблются от 29,99 до 32,9 грн/кг. В частности:

АТБ – 19,49 грн/кг;

Сильпо – 20,30 грн/кг;

Varus – 17,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно выросли цены на одну из самых популярных летних ягод – черешню. За неделю стоимость, по которой садоводы отгружают ягоду, подскочила на 10%, что вскоре скажется и на розничных расценках. Главная причина подорожания – окончание сезона черешни.

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