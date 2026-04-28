Украинцы могут обменять "Пакет малыша" на деньги: инструкция, как подать заявление в ПФУ

В Украине семья, у которой родился ребенок, имеет право на получение единовременной натуральной помощи "Пакет малыша". Однако по желанию вместо натуральной помощи родители могут получить денежную компенсацию. Для этого нужно подать бумажное или электронное заявление в Пенсионный фонд Украины(ПФУ).

О том, что есть возможность обменять вещи на деньги, напомнили на Facebook-странице ПФУ. Там опубликовали пошаговую видеоинструкцию, как подать заявление в онлайн формате на портале Пенсионного фонда.

Для подачи заявления в бумажном виде нужно обратиться:

в сервисный центр ПФУ;

через администратора ЦПАУ;

через уполномоченное должностное лицо общины или военной администрации (в случае отсутствия ЦНАП);

или отправить заявление по почте;

Для подачи в онлайн формате:

через Портал Дія в составе комплексной услуги "еМалятко";

через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для подачи заявления через вебпортал ПФУ алгоритм действий таков:

нужно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

в личном кабинете в меню слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" нужно выбрать опцию "отдельные виды государственной социальной помощи";

далее нужно заполнить онлайн форму заявления;

при заполнении заявления нужно выбрать Вид назначения "Денежная компенсация стоимости единовременного пособия "пакет малыша";

далее нужно указать общие данные о заявителе – ФИО, место жительства и регистрации и документ, удостоверяющий личность (поля обозначены звездочкой обязательны к заполнению);

в поле "Данные по выплате" нужно выбрать "Способ выплаты через банк" и внесите реквизиты счета (важно, что выплата может быть зачислена только на специальный счет с особым режимом использования открытом в уполномоченном банке);

далее нужно внести данные о ребенке в поле "Участники обращения";

при необходимости нужно загрузить скан-копии документов указанных в списке;

для завершения подачи заявления нужно выбрать способ получения уведомления о назначении выплаты и дать согласие на обработку персональных данных.

С результатом рассмотрения поданного заявления можно ознакомиться на портале ПФУ в разделе "Мои обращения".

Ранее OBOZ.UA писал, что неработающие пенсионеры со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы могут получать ежемесячную доплату в размере 2595 гривен. Надбавка назначается только тем, кто проживал или работал в зоне гарантированного добровольного отселения до 1993 года, не покидал ее и не имеет официальной работы.

