Помощь малообеспеченным семьям с 1 февраля: кто и сколько получит по новым правилам

С 1 февраля 2026 года в Украине планируют возобновить выплаты на аренду жилья для детей ВПЛ в размере 3000 грн и повысить предельный доход для получения помощи переселенцам. В то же время для малообеспеченных семей вводится базовая социальная помощь с новым, более унифицированным принципом расчета.

Видео дня

Об этом сообщил нардеп Сергей Козырь ("Слуга народа"). По его словам, средства на эти выплаты уже предусмотрены в бюджете. Общая сумма финансирования составляет около 7 млрд грн, и ее удалось найти путем перераспределения программ, которые фактически не работали или были использованы частично.

Дополнительных заимствований государство не планирует. Выплаты должны получить все дети внутренне перемещенных лиц без исключений и без учета доходов семьи. В целом помощь охватит более 400 тысяч детей по всей Украине.

Вместе с этим после принятия соответствующего правительственного постановления семьям придется повторно подать документы. Это связано с тем, что часть переселенцев сменила место жительства, кто-то выехал за границу или вернулся на временно оккупированные территории. Государству необходимо актуализировать данные, чтобы выплаты получали те, кто реально находится в Украине и нуждается в поддержке.

Важное изменение – повышение предельного дохода для получения выплат ВПЛ. Если раньше он составлял 9444 грн, то с февраля порог возрастает до 10 380 грн. Это позволит вернуть помощь пенсионерам и семьям, которые ранее потеряли право на выплаты из-за формальных ограничений.

Помощь малообеспеченным семьям в 2026 году

В 2026 году размер помощи малообеспеченным семьям и в дальнейшем привязан к прожиточному минимуму. Сейчас установлены следующие показатели:

для детей до 6 лет – 2817 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 3512 грн;

для трудоспособных лиц – 3328 грн.

Переход на базовую социальную помощь

С 1 января социальная помощь малообеспеченным семьям переходит в новый формат – базовую социальную помощь. Она объединит несколько видов выплат, которые ранее существовали отдельно, и введет единый принцип расчета.

Правительство определило базовую величину на уровне 4500 грн. Помощь будут начислять как разницу между этой суммой (с учетом состава семьи) и среднемесячным доходом домохозяйства. Изменения касаются получателей:

социальной помощи малообеспеченным семьям;

помощи на детей одиноким матерям;

помощи на детей из многодетных семей;

временной госпомощи детям, родители которых не платят алименты или не могут содержать ребенка;

социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Как будут рассчитывать базовую соцпомощь

Базовая сумма 4500 грн будет применяться к первому члену семьи, который подает заявление, к каждому ребенку в возрасте до 18 лет и к лицам с инвалидностью I или II группы. Для других членов семьи будут учитывать 70% базовой величины — то есть 3150 грн. После этого государство определит совокупный "базовый уровень" для семьи и отнимет от него фактический среднемесячный доход. Полученная разница и составит размер помощи.

Как оформить помощь малообеспеченным семьям

Подать заявление на получение базовой социальной помощи можно как онлайн, так и офлайн. Онлайн-варианты:

через приложение или портал Дія – раздел Сервисы – Помощь от государства – Базовая социальная помощь;

через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Офлайн-обращение возможно через:

ЦНАП;

сервисные центры Пенсионного фонда;

уполномоченных лиц местных советов;

почтовое отправление в адрес Пенсионного фонда.

Кому помощь не назначат

есть трудоспособные члены в возрасте от 18 лет, которые более трех месяцев не работают, не учатся, не служат, не ведут бизнес и не состоят на учете в центре занятости;

кто-то из членов семьи в течение года совершил покупку на сумму более 100 тыс. грн (за исключением расходов на лечение, образование и коммунальные услуги);

на счетах или в облигациях хранится более 100 тыс. грн;

в собственности есть второе жилье (кроме жилья в зоне боевых действий или разрушенного из-за войны);

есть более одного автомобиля возрастом до 15 лет (кроме мопеда или прицепа).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые получают 1000 гривен (так называемую "тысячу Зеленского") в рамках программы "Зимняя поддержка" в отделениях "Укрпочты", должны потратить начисленные средства до конца февраля. Иначе выплата вернется в бюджет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!