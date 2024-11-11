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Украинка заработала почти 6 млн гривен за OnlyFans: за нее взялась налоговая служба

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
1,3 т.
Налоговики требуют от украинки заплатить 19,5% с более чем $141 тыс. доходов от OnlyFans

Налоговая служба Украины (ГНС) заинтересовалась деятельностью очередной украинки-авторки площадки OnlyFans. Женщина не задекларировала около 6 млн гривен, которые заработала за год своей деятельностью, и теперь ей грозит немалый штраф.

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Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец. Он отметил, что украинка уже получила от налоговой службы запрос с требованием объяснить, почему она не задекларировала $141 333, которые получила благодаря работе на OnlyFans в 2022 году.

Украинка скрыла от налоговой заработок на OnlyFans

Компаниец объяснил, что данные о выплатах украинским гражданам налоговики получили от компании Fenix International LTD, которой принадлежит OnlyFans. Эта информация была передана через налоговые органы Великобритании. Что угрожает женщине? По словам экономиста, это уплата:

  • 18% НДФЛ;
  • 1,5% военного сбора;
  • возможно, штраф за недекларирование иностранных доходов и неуплату налогов.

Таким образом, без учета штрафа, женщину могут обязать уплатить около 1,2 млн гривен налогов. Впрочем, это уже не первый случай, когда налоговики берутся за криейторок из OnlyFans. В частности, в октябре другую украинку заставили доплатить 13,2 млн грн налогов с дохода, полученного на этой платформе. Учитывая, что ставка налогообложения составляет 19,5%, совокупный доход девушки составлял около 68 млн. грн.

В целом, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") заявил, что Государственная налоговая служба получила информацию об украинцах, которые зарабатывают на размещении платного контента на OnlyFans. Речь идет о доходах на суммы от $1,8 млн до $4 млн за несколько лет.

На этом фоне Владимир Компаниец отметил, что намерен плотно заняться вопросом легализации деятельности на OnlyFans. Соответствующая адвокационная кампания, по его словам, должна начаться через несколько недель.

В Украине начнется кампания по легализации работы в OnlyFans

Как уже сообщал OBOZ.UA, в настоящее время в Украине нет конкретного законодательства, регулирующего деятельность платформы OnlyFans. Однако за публикацию фото и видео интимного содержания налагают серьезные штрафы – до 68 тыс. гривен, а также налагают аресты и ограничивают свободу.

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