Украинка заработала почти 6 млн гривен за OnlyFans: за нее взялась налоговая служба

Налоговая служба Украины (ГНС) заинтересовалась деятельностью очередной украинки-авторки площадки OnlyFans. Женщина не задекларировала около 6 млн гривен, которые заработала за год своей деятельностью, и теперь ей грозит немалый штраф.

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Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец. Он отметил, что украинка уже получила от налоговой службы запрос с требованием объяснить, почему она не задекларировала $141 333, которые получила благодаря работе на OnlyFans в 2022 году.

Компаниец объяснил, что данные о выплатах украинским гражданам налоговики получили от компании Fenix International LTD, которой принадлежит OnlyFans. Эта информация была передана через налоговые органы Великобритании. Что угрожает женщине? По словам экономиста, это уплата:

18% НДФЛ;

1,5% военного сбора;

возможно, штраф за недекларирование иностранных доходов и неуплату налогов.

Таким образом, без учета штрафа, женщину могут обязать уплатить около 1,2 млн гривен налогов. Впрочем, это уже не первый случай, когда налоговики берутся за криейторок из OnlyFans. В частности, в октябре другую украинку заставили доплатить 13,2 млн грн налогов с дохода, полученного на этой платформе. Учитывая, что ставка налогообложения составляет 19,5%, совокупный доход девушки составлял около 68 млн. грн.

В целом, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") заявил, что Государственная налоговая служба получила информацию об украинцах, которые зарабатывают на размещении платного контента на OnlyFans. Речь идет о доходах на суммы от $1,8 млн до $4 млн за несколько лет.

На этом фоне Владимир Компаниец отметил, что намерен плотно заняться вопросом легализации деятельности на OnlyFans. Соответствующая адвокационная кампания, по его словам, должна начаться через несколько недель.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в настоящее время в Украине нет конкретного законодательства, регулирующего деятельность платформы OnlyFans. Однако за публикацию фото и видео интимного содержания налагают серьезные штрафы – до 68 тыс. гривен, а также налагают аресты и ограничивают свободу.

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