Налоговая взялась за доходы украинцев на OnlyFans, будут штрафы: уже нашли заработки на миллионы долларов

Государственная налоговая служба (ГНС) получила информацию об украинцах, которые зарабатывают на размещении платного контента на платформе OnlyFans. Речь о доходах на суммы от 1,8 млн до 4 млн долл. за несколько лет.

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Об этом сообщил лава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Гражданкой "С" получено за создание платного контента на интернет-платформе OnlyFans за несколько лет более 4 млн долл. Также гражданкой "К" от указанной деятельности получено более 3 млн долл., а гражданкой "Б" – около 1,8 млн долл. Как вам суммы?" – написал Гетманцев.

Он напомнил, что такие граждане по закону должны подать декларацию и заплатить налоги за доходы, полученные из источников за пределами Украины. "В соответствии с положениями Налоговым кодеском Украины налогоплательщик, получающий иностранные доходы, то есть доходы из источников за пределами Украины, по результатам отчетного налогового года обязан подать налоговую декларацию, задекларировать такие суммы с их соответствующим налогообложением", – отметил нардеп.

Впрочем, украинцы не раскрывают доходы с Only Fans и не платят налоги. Одна из вероятных причин – за работу на Only Fans могут оштрафовать и арестовать имущество.

При этом в Украине нет конкретного законодательства, регулирующего деятельность платформы OnlyFans. Однако за публикацию фото и видео интимного содержания накладывают серьезные штрафы – до 68 тыс. грн, а также накладывают аресты и ограничивают свободу.

Но финансовая ответственность ждет и тех, кто не платит налоги. За неподачу декларации им грозит штраф в размере 25% дохода. Также придется заплатить 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.

"Положительно относясь к любому заработку денег, не связанному с насилием, настоятельно рекомендую таким гражданам все же выполнить налоговую обязанность – задекларировать доходы и уплатить налоги. ... И это касается не только OnlyFans", – добавил Гетманцев.

За работу на OnlyFans наказывают по "советским нормам": законодательство устарело

Сейчас штрафы моделям платформы "выписывают" штрафы за распространение "порнографических материалов", которыми могут признать любые интимные фото и видео, в т.ч. и с OnlyFans. Санкции прописаны в ст. 301 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает, что распространение порнографии влечет за собой:

штраф от 17 000 до 68 000 грн;

арест до 6 месяцев;

ограничение свободы до 3 лет.

Как объяснял первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"), жесткое наказание моделей OnlyFans в Украине связано с устаревшими нормами законодательства. Именно с таким "советским" подходом и наказывают за работу на OnlyFans.

"У нас есть две статьи Уголовного кодекса, которые стали советским наследием – статья 301 и 302. Если простыми словами перевести с юридического языка, то проблема заключается в следующем: по ст. 301 УКУ, если вы отправляете своему любимому обнаженное фото или эротическое видео, или просто у вас на телефоне есть такой порнографический контент, за это могут посадить", – объяснил нардеп.

По его словам, такая практика по сути является вмешательством в личную жизнь. И это рудимент, устаревшая норма, от которой уже давно нужно отказаться, уверен Железняк.

При этом сам OnlyFans, как и другие крупные онлайн-платформы, платит налоги в бюджет Украины. Только за 2023 год платформа принесла казне 944,1 тысячи долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютном большинстве стран Европы видео "для взрослых", если оно изготовлено совершеннолетними по их согласию и распространяется среди взрослых, – легализовано. В Украине же полиция за бюджетные средства пересматривает откровенные вебкам-трансляции, но даже распространение интимного контента среди взрослых считается преступлением.

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