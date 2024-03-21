За работу на OnlyFans в Украине наказывают штрафами: суммы достигают десятков тысяч гривен

В Украине нет конкретного законодательства, регулирующего деятельность платформы OnlyFans. Однако за публикацию фото и видео интимного содержания накладывают серьезные штрафы – до 68 тыс. грн, а также накладывают аресты и ограничивают свободу.

Такие наказания предусмотрены за распространение порнографических материалов, которыми могут признать любые интимные фото и видео, в т.ч. и с OnlyFans. Санкции прописаны в ст. 301 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает, что распространение порнографии влечет за собой:

штраф от 17 000 до 68 000 грн ;

; арест до 6 месяцев;

ограничение свободы до 3 лет.

Как объяснял "Фокусу" первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"), жесткое наказание моделей OnlyFans в Украине связано с устаревшими нормами законодательства. Именно с таким "советским" подходом и наказывают за работу на OnlyFans.

"У нас есть две статьи Уголовного кодекса, которые стали советским наследием – статья 301 и 302. Если простыми словами перевести с юридического языка, то проблема заключается в следующем: по ст. 301 УКУ, если вы отправляете своему любимому обнаженное фото или эротическое видео, или просто у вас на телефоне есть такой порнографический контент, за это могут посадить", – объяснил нардеп.

Сейчас закон запрещает не только порноиндустрию в Украине, но фактически вмешивается в личную жизнь украинцев. Девушка или парень, которые сделали интимки и отправили их своим партнерам – совершили преступление. И это рудимент, устаревшая норма, от которой уже давно нужно отказаться, уверен Железняк.

При этом сам OnlyFans, как и другие крупные онлайн-платформы, платит налоги в бюджет Украины. Так, за 2023 год платформа принесла казне 944,1 тысячи долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютном большинстве стран Европы видео "для взрослых", если оно изготовлено совершеннолетними по их согласию и распространяется среди взрослых, – легализовано. В Украине же полиция за бюджетные средства пересматривает откровенные вебкам-трансляции, но даже распространение интимного контента среди взрослых считается преступлением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!