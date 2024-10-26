Украинку заставили заплатить за заработок на OnlyFans 13,2 млн грн налогов: девушка разбогатела на контенте

Украинку заставили доплатить в бюджет налоги в размере 13,2 млн грн за доход на OnlyFans. Учитывая, что ставка налогообложения составляет 19,5% (НДФЛ и военный сбор), совокупный доход девушки составлял около 68 млн грн.

Видео дня

"Налоговая продолжает отработку информации, полученной в рамках международного взаимодействия в отношении граждан Украины – создателей платного контента на интернет-платформе "OnlyFans". Обращаем внимание, что уплата налогов и сборов является конституционной обязанностью каждого гражданина", – отметил в своем Telegram-канале председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Он также призвал украинцев не пренебрегать нормами действующего законодательства и выполнить свой конституционный долг. Ответственности можно избежать, если задекларировать полученные доходы, уплатить с них налог на доходы физических лиц и сбор.

"Проведенная органами ГНС работа уже имеет первые результаты. Отдельные налогоплательщики осознав неизбежность ответственности за нарушение требований налогового законодательства предпочитают добровольное представление налоговых деклараций, декларирование полученных доходов и уплату налогов", – сообщил Гетманцев.

Так, органами Государственной налоговой службы Украины привлечена к декларированию гражданка "С", получившая доходы за создание платного контента на интернет-платформе "OnlyFans". От гражданки в бюджет поступило более 13,2 млн. грн. налога на доходы физических лиц и военного сбора. "Советую как можно быстрее самостоятельно задекларировать свои доходы всем украинцам, кто получал иностранные доходы от электронных платформ. Ведь соответствующие сведения имеются в ГНС", – добавил глава комитета.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы, предоставляющие свои банковские счета для отмывания средств, должны доплатить налоги. За транзит (использование счетов для отмывания) придется дорого заплатить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!