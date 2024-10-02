Украинка уклонилась от уплаты налогов на 90 миллионов: как провернула схему

Жительницу Винницкой области подозревают в уклонении от уплаты налогов на более 90 млн грн. За три года она внесла на свой счет почти 470 млн грн и не уплатила налоги. Схему женщина провернула с помощью агропредприятия, на котором является должностным лицом.

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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что в настоящее время:

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Устанавливаются лица, которые помогали подозреваемой уклоняться от уплаты налогов, беспрепятственно проходить налоговые проверки и мониторинг банка.

"Следствие установило, что женщина систематически получала доходы в виде наличных денег и вносила их на свой счет в банке. Эти деньги она не декларировала и не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор", – говорится в сообщении.

В дальнейшем же, подчеркивается, эти средства фигурантка перечисляла на счета агропредприятия. В нем она

"является должностным лицом".

"Детективы провели 9 обысков и изъяли соответствующие документы. Досудебное расследование продолжается", – рассказали в БЭБ.

Как и кому вскоре повысят налоги

В то же время, напомним: 17 сентября народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о повышении налогов. Согласно документу:

военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. К примеру, если сейчас с дохода в 20 тыс. грн военный сбор платится в размере 300 грн, то после повышения придется платить уже 1 000 грн;

плательщики единого налога на третьей группе будут платить военный сбор в 1% (сейчас не платят). То есть с дохода в 30 тыс. грн "ФОП" третьей группы заплатит 300 грн;

"ФОП" на первой, второй и четвертой (аграрии) форме единого налога будут платить военный сбор в размере 10% минимальной зарплаты. На сегодня это 800 грн;

банки заплатят налог на прибыль в размере 50%. Это объясняют тем, что банки смогли получить фактически аномальные доходы за счет ОВГЗ. Небанковские финансовые учреждения заплатят 25% налога на прибыль.

Кабинету министров поручат разработать законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления военного сбора в спецфонд Госбюджета с целью их направления на нужды финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Таким образом, обычный украинец с зарплатой в 30 тыс. грн после повышения военного сбора заплатит вместо 450 грн (1,5%) 1 500 грн (это уже 5%).

"ФОП" третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн больше (военный сбор не платил, а будет платить 1%).

"ФОП" второй группы с доходом в 30 тыс. грн ежемесячно будет платить на 800 грн больше (военный сбор не платил, а будет платить 10% минимальной зарплаты).

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Украина в рамках соглашения о CRS (Common Reporting Standard) начала обмениваться информацией о банковских счетах своих граждан со 123 странами мира. Цель такого обмена: борьба с уклонениями от уплаты налогов. Такое нововведение заработало с 30 сентября и пока касается только небольшого количества украинцев: тех, кто имеет на счетах от миллиона долларов, и владельцев новых счетов. Но уже со следующего года обмен будет касаться большего количества граждан.

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