В Украине повысят налоги: к чему готовиться бизнесу и обычным гражданам

Налоги украинцам пересчитают уже в ближайшие недели. Без дополнительного ресурса могут возникнуть проблемы с финансированием армии. Пока что изменения предполагают повышение ставки военного сбора, а также введение новых правил для ФЛП. Соответствующий "ресурсный" законопроект 11416-д был принят в первом чтении 17 сентября. Первую попытку провалили, но при повторном первом чтении удалось найти необходимое количество голосов. Впереди – второе чтение.

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О том, как повысят налоги и к какому следующему шагу нужно готовиться, читайте в материале OBOZ.UA.

Как и кому вскоре повысят налоги: сколько будут платить ФЛП и каждый украинец

В Украине законопроект о повышении налогов на финансирование армии пришлось голосовать повторно. 17 сентября его приняли в первом чтении. Хотя еще несколько недель назад этот документ провалили в сессионном зале. Не хватило нескольких голосов, зарплаты военных оказались под угрозой. За несколько месяцев до этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял в стенах Рады, что вопрос пересмотра налогов вообще не рассматривается. Хотя уже тогда была разработана модель правительственного законопроекта о повышении налогов и детали этого документа сообщал OBOZ.UA.

Украинцы принимают участие в волонтерских инициативах, собирают миллиарды гривен на помощь армии, но не готовы платить на эту же армию больше налогов. И здесь много причин: от недоверия к органам власти до отсутствия налоговой культуры.

Но повысить налоги все же придется. "Это даже не цинизм, это либо биполярное расстройство, либо (что вероятнее) полное пренебрежение к умственным способностям собственных избирателей, которым они пытаются одновременно "продать" взаимоисключающие истории о популярной поддержке армии и о срыве непопулярного повышения налогов ", – прокомментировал проваленное голосование в интервью OBOZ.UA председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Следовательно, повышение налогов предусмотрено в следующем размере:

военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. К примеру, если сейчас с дохода в 20 тыс. грн военный сбор платится в размере 300 грн, то после повышения придется платить уже 1000 грн;

К примеру, если сейчас с дохода в 20 тыс. грн военный сбор платится в размере 300 грн, то после повышения придется платить уже 1000 грн; плательщики единого налога на третьей группе будут платить военный сбор в 1% (сейчас не платят). То есть с дохода в 30 тыс. грн ФЛП третьей группы заплатит 300 грн;

То есть с дохода в 30 тыс. грн ФЛП третьей группы заплатит 300 грн; ФЛП на первой, второй и четвертой (аграрии) форме единого налога будут платить военный сбор в размере 10% минимальной зарплаты. На сегодня это 800 грн;

(аграрии) форме единого налога будут платить военный сбор в На сегодня это 800 грн; банки заплатят налог на прибыль в размере 50%. Это объясняют тем, что банки смогли получить фактически аномальные доходы за счет ОВГЗ. Небанковские финансовые учреждения заплатят 25% налога на прибыль.

Кабинету министров поручат разработать законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления военного сбора в спецфонд Госбюджета с целью их направления на нужды финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Таким образом, обычный украинец с зарплатой в 30 тыс. грн после повышения военного сбора заплатит вместо 450 грн (1,5%) 1500 грн (это уже 5%).

ФЛП третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн больше (военный сбор не платил, а будет платить 1%).

(военный сбор не платил, а будет платить 1%). ФЛП второй группы с доходом в 30 тыс. грн ежемесячно будет платить на 800 грн больше (военный сбор не платил, а будет платить 10% минимальной зарплаты).

Это не последнее повышение налогов. Самые большие шаги впереди

Еще в начале года в Украине была опубликована Национальная стратегия доходов (ее утвердило правительство еще в конце декабря прошлого года). Документ был разработан по требованию МВФ и согласован с международными партнерами (и не только в Фонде).

Но опыт принятия ресурсного законопроекта (т.е. попытка принятия) доказывает: вполне возможно, что Нацстратегия так и останется воплощенной исключительно на бумаге. Как стало известно OBOZ.UA, сейчас конкретные предложения, законопроекты, которые бы реализовали стратегию, даже не разрабатывают.

Среди основных налоговых изменений, которые в Национальной стратегии доходов обязалось внедрять правительство:

Изменение налога на недвижимость

До войны местные бюджеты на 8,7% формировались за счет налогов на квартиры и дома, площадь которых превышает нормативную. Речь идет о квартирах от 60 квадратов и домах от 120 квадратов.

Действующая система начисления налогов вызывает множество вопросов. При этом не учитывается ни стоимость жилья, ни месторасположение. К примеру, дом в центре столицы площадью 200 квадратов может стоить сотни тысяч долларов. А такой же площади здание в Павлограде Днепропетровской области может стоить сотни тысяч гривен. Разница в ценах – в десятки раз. Однако налог может быть начислен одинаковый.

Согласно стратегии, налог должен быть реформирован. Будут учитывать оценочную стоимость. "Однако для введения новой модели налогообложения на сегодняшний день есть ряд сдерживающих факторов. Так, сейчас: не сформирован в полном объеме Государственный реестр прав на недвижимое имущество; отсутствует институт оценки недвижимого имущества; отсутствует орган, на который возложены функции по проведению оценки объектов недвижимости для целей налогообложения", – говорится в стратегии.

В планах предусмотрено, что в течение 2024-2025 годов утвердят акт, определяющий правовые основы и механизм осуществления оценки имущества. В течение 2026-2027 годов: осуществление оценки объектов недвижимости, содержащихся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. В течение 2027 года: наполнение информационной базы относительно оценочной стоимости. В течение 2027-2028 годов: разработка модели налогообложения объектов недвижимости.

Новый налог на доходы физлиц и реформа единого налога

Налог на доходы физических лиц в Украине для всех одинаков – 18%. Такой налог ввели в 2016-м из-за большого количества схем. Тогда действовала прогрессивная шкала: чем меньше зарабатывали украинцы, тем меньшую ставку налога платили. Тогда массово использовали схемы сокрытия доходов, чтобы использовать низкую ставку.

После изменений в Украине должны ввести прогрессивную шкалу, однако до этого улучшат администрирование. "Серьезную проблему для эффективного налогообложения наемного труда создает действующая на сегодняшний день в Украине упрощенная система налогообложения, поскольку многие налогоплательщики считают привлекательным выбрать для своих наемных работников статус самозанятых лиц", – говорится в Нацстратегии.

В рамках реформы обещают:

восстановление прогрессивной шкалы ставок с одной или двумя значительно более высокими ставками НДФЛ для части дохода лиц с высокими доходами;

замену минимального не облагаемого налогом дохода на предоставление персональной социальной помощи лицам с низким уровнем дохода;

пересмотр льгот по НДФЛ, специальных условий налогообложения;

внедрение эффективной стимулирующей системы налоговых вычетов (возвратов уплаченных налогов);

предоставление контролирующим органам доступа к банковской информации о движении средств на счетах налогоплательщиков.

Правила для ФЛП кардинально изменят. Это будет происходить постепенно (на протяжении не менее чем трех лет). Юридическим лицам запретят пользоваться единым налогом, в третьей группе единый налог постепенно увеличат с 5% до 18%. Первую и вторую группы единого налога объединят, а ставка будет колебаться от 3 до 17% в зависимости от вида деятельности.

Изменения ожидают и обычный бизнес. Так, постепенно отменят льготы по уплате НДС (например, для аграриев). Рассмотрят возможность ввести акциз на сладкие напитки. После войны повысят ставки на экологические выбросы. Пересмотрят и налог на имущество: его хотят привязать к оценочной стоимости недвижимости.

Украине придется изменить Налоговый кодекс, правила применения НДФЛ и кардинально сократить упрощенную систему и единый налог. Даже если сейчас на это недостаточно голосов в Раде, это придется сделать для дальнейшей евроинтеграции и возможности стать полноправным членом ЕС.