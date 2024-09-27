За ошибочные данные оштрафуют на 800 тысяч: налоговая через несколько дней начнет обмен данными с другими странами

Украина в рамках соглашения о CRS (Common Reporting Standard) начнет обмениваться информацией о банковских счетах своих граждан со 123 странами мира. Цель такого обмена: борьба с уклонениями от уплаты налогов. Такое нововведение заработает с 30 сентября и пока будет касаться только небольшого количества украинцев: тех, кто имеет на счетах от миллиона долларов и владельцев новых счетов. Но уже со следующего года обмен будет касаться большего количества граждан.

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Это может затронуть беженцев, которые получат социальные выплаты в странах пребывания и продолжают работать в Украине дистанционно. О том, к чему может привести обмен, как его будут проводить и кому не стоит бояться изменений читайте в материале OBOZ.UA.

Как будут проводить сбор и обмен информацией

Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, рассказывает OBOZ.UA: с 30-го сентября ожидается только первый этап обмена информацией. Речь идет о счетах с остатком от одного миллиона долларов и новых счетах. Это затронет незначительное количество украинцев. Более того, украинцы, у которых в среднем на счету есть от миллиона долларов, имеют возможность платить за услуги налоговым адвокатам, бухгалтерам и получат профессиональную помощь.

30 сентября 2024 г. – обмен данными о новых счетах, открытых после 1 июля 2023 г., и счета физических лиц с высокой стоимостью (более 1 млн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года);

– обмен данными о новых счетах, открытых после 1 июля 2023 г., и счета физических лиц с высокой стоимостью (более 1 млн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года); 30 сентября 2025 года – о счетах с низкой стоимостью (менее 1 млн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года) и счетах организаций с остатком или стоимостью, превышающей 250 тыс. долларов.

Пока обмениваться будут информацией, полученной с 30 июня 2023-го и до конца прошлого года. Это касается только небольшого количества счетов. И только в 2025-м начнется следующий этап, который коснется остальных счетов. "Для большинства история с обменом откладывается на год, до 2025-го. Только тогда налоговая получит данные за 2023-й. Но это тоже не означает, что данные обо всех беженцах подпадут под такой обмен", – говорит Томашевская.

Украинцы получат CRS-1 анкеты, в ней укажут персональные данные, а также напишут, в каких государствах они имеют налоговое резидентство и какой налоговый номер имеют в этой стране, говорит Томашевская. То есть, чтобы данные из Украины отправили в Германию, надо, чтобы украинец в своей анкете указал налоговое резидентство Германии, а также свой ИНН там.

"Если человек скрыл данные о своем резидентстве, предусмотрена санкция в размере 800 тыс. грн", – добавляет эксперт. Такую (смотрите пример ниже) анкету пришлет банк.

Украина обязалась проводить широкую проверку. Теперь банки должны сообщить украинским, что им необходимо предоставить информацию о своем налоговом резидентстве (чтобы определиться, с кем обмениваться информацией). Банк также должен предупредить, что данная информация будет предоставлена налоговикам. Кроме того:

Если сведения о клиенте изменятся (например, адрес проживания или резидентство), он обязан уведомить об этом финансового агента в течение 30 дней . Игнорирование этого требования дает финучреждению право в одностороннем порядке разорвать с клиентом деловые отношения.

. Игнорирование этого требования дает финучреждению право в одностороннем порядке разорвать с клиентом деловые отношения. Представление заведомо ложных данных/ведомостей грозит владельцу счета штрафом в размере 100 минимальных зарплат (800 тыс. грн).

То есть украинские и европейские (и не только европейские) банки раздают анкеты с просьбой указать подактовое резидентство и налоговые номера в других странах. Обмен информацией будет происходить именно с теми странами, где есть налоговое резиденство. Если соврать банку, грозит штраф в размере около 800 тыс. грн.

Кому могут доначислить налоги и кто в зоне риска

Евгений Ясинский, адвокат, руководитель налоговой практики "Приходько и партнеры" объяснил OBOZ.UA: обмена информаций недостаточно для доначисления налогов. "Информации о зарубежных счетах, которую ГНС может получить через международные соглашения (например CRS – Стандарт автоматического обмена информацией), может быть достаточно для начала проверки, но не обязательно для автоматического доначисления налогов. Чтобы это сделать, ГНС потребует дополнительных данных, например источники доходов, операций или другие подтверждения нарушений", – пояснил адвокат.

Также будут действовать и иностранные налоговые органы: если заметят признаки возможных нарушений, обратятся с просьбой предоставить объяснения, документы и т.п. Информация о зарубежных счетах может быть использована для косвенных методов контроля. Это касается, в частности, сопоставления движения средств, активов и расходов с задекларированными доходами. В Украине косвенные методы контроля сейчас внедряются постепенно, но со временем с расширением обмена финансовой информацией налоговая служба сможет использовать их активнее. Это позволит выявлять потенциальные уходы от налогов даже без прямого доступа к доходам, анализируя другие финансовые показатели.

Томашевская отмечает, что больше проблем может возникнуть не с украинскими налоговыми, а с европейскими. Допустим, если беженка получала социальную помощь в одной из европейских стран и при этом не имела на нее права из-за дохода на территории Украины, то после обмена информацией у нее могут возникнуть проблемы. К примеру, после проверки могут перечислить выплату и обязать вернуть средства. Именно этого и боятся украинцы за границей.

Однако следует отметить, что пока проверка касается только небольшой части украинцев. А обмен будет происходить исходя из той информации, которую сами украинцы отметят в анкетах. Именно поэтому установлен очень высокий по украинским меркам штраф за сокрытие информации – 800 тыс. грн.

"Сам по себе обмен, если вы платите все налоги и декларируете все доходы, не должен вызывать каких-либо волнений. Но если, например, налоговая увидит счет на 50 тыс. евро, обороты на счету, но вы ничего не декларировали, тогда налоговая может направить запрос и попросить объяснить источник. Или попросить задекларировать доход и доплатить налоги", – рассказывает налоговая консультант.

Обмен банковской информацией между разными странами – один из шагов на пути построения прозрачной финансовой системы. Банки отвечают за проведение первичного финансового мониторинга и чем дальше, чем больше требований будет к финансовым учреждениям со стороны государств.