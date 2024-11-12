"Учительской тысячи" не будет? Кабмин утвердил доплаты для педагогов на 2025 год

Вместо повышения зарплат правительство ввело ежемесячные доплаты педагогам в размере 1300 гривен с января 2025 года и 2600 гривен с сентября 2025 года. Доплаты рассчитываются пропорционально педагогической нагрузке и не рассчитаны на воспитателей детских садов, преподавателей профессионально-технических учебных заведений и работников колледжей.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 8 ноября 2024 г. №1286. Нововведение коснется педагогических работников государственных и коммунальных школ и станет определенной компенсацией за отсутствие регулярного повышения зарплат, которое предполагалось предыдущими постановлениями.

Правительство уже несколько лет останавливает выполнение постановления от 2019 года № 822, которое обязывало повышать зарплаты учителям. Согласно этому постановлению, на 1 января 2025 года зарплата учителей должна была составлять 17 424 гривен, что соответствует коэффициенту 4,84 от прожиточного минимума. Однако из-за сложной экономической ситуации и длительного военного положения правительство вынуждено было заморозить действие этого постановления до конца года, следующего после завершения военного положения.

Вместо повышения базовых окладов правительство решило ввести ежемесячные доплаты педагогам за особые условия работы. Доплаты назначаются пропорционально объему учебной нагрузки и педагогической работы. Выплаты будут реализованы в два этапа:

с 1 января 2025 года – доплата в размере 1300 гривен в месяц;

– доплата в размере в месяц; с 1 сентября 2025 года – доплата увеличится до 2600 гривен в месяц и будет оставаться такой до конца года, когда будет отменено или прекращено военное положение.

Целью этого подхода является поддержать педагогов в сложных условиях, одновременно не увеличивая значительно нагрузки на бюджет. Однако многие эксперты критикуют такое решение, называя его временной мерой, которая не решает проблему низких зарплат в сфере образования.

Почему остановили повышение зарплат

Согласно постановлению 2019 года №822, предполагалось ежегодное повышение зарплат педагогов в соответствии с ростом прожиточного минимума. Однако с 2020 года правительство последовательно приостанавливало его действие, объясняя это нестабильностью экономики и ограниченными ресурсами государственного бюджета. В начале 2025 года Кабмин снова остановил действие этого постановления до конца календарного года, следующего после прекращения военного положения.

Это решение было принято в условиях высокой инфляции, ограниченного финансирования и необходимости направлять значительные средства на оборону страны. Правительство считает, что выплата временных доплат в размере 1300 и 2600 гривен позволит частично компенсировать отсутствие регулярного повышения зарплат.

Как получить доплату

Для получения доплат учителям не нужно подавать никаких дополнительных заявлений или документов. Выплаты будут автоматически начислены всем педагогам заведений общего среднего образования государственной и коммунальной формы собственности с 1 января 2025 года. Средства будут выплачиваться вместе с заработной платой. Несмотря на положительный эффект от новых доплат, педагоги ожидают возобновления регулярного повышения зарплат, ведь размер базового оклада остался одним из самых низких среди всех отраслей в Украине.

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