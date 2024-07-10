У украинцев воруют средства с помощью телефонных звонков: как уберечься от мошенников

Телефонные мошенники в Украине используют срочные просьбы предоставить конфиденциальную информацию, фальшивые звонки от служб безопасности банка и обещания нереалистичных доходов, чтобы выманить деньги. Для защиты следует быть бдительными, проверять источники звонков и сообщать о подозрительных номерах оператору связи.

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Об этом рассказали специалисты государственного проекта по развитию финансовой грамотности. Одним из видов телефонного мошенничества есть вишинг – метод, с помощью которого преступники пытаются выманить у вас конфиденциальную информацию или деньги. Существует несколько признаков, по которым можно определить, что вам звонит мошенник:

срочные просьбы предоставить конфиденциальную, финансовую или личную информацию : мошенники часто создают ситуации, требующие немедленной реакции, чтобы вы не успели обдумать свои действия;

: мошенники часто создают ситуации, требующие немедленной реакции, чтобы вы не успели обдумать свои действия; фальшивые звонки от службы безопасности банка : злоумышленники могут представляться работниками банка и сообщать об опасной ситуации с вашей банковской картой, например, подозрительные транзакции или попытки взлома;

: злоумышленники могут представляться работниками банка и сообщать об опасной ситуации с вашей банковской картой, например, подозрительные транзакции или попытки взлома; обещания нереалистичных прибылей или выигрышей : мошенники могут обещать вам большие прибыли от инвестиций, сообщать о выигрыше в лотерее или просить перевести деньги для помощи близкому человеку.

В большинстве случаев лучше не отвечать на звонки из незнакомых номеров, особенно если номер смотрится подозрительно. Мошенники часто используют нетипичные форматы номеров или короткие, повторяющиеся или необычные комбинации цифр.

Также следует соблюдать осторожность, если один и тот же номер совершает частые вызовы. Однако иногда звонки с неизвестных номеров могут быть важными – например, от служб доставки или медицинских учреждений. Чтобы защитить себя от мошенничества нужно:

будьте бдительны : никогда не предоставляйте конфиденциальную информацию без предварительной проверки. Если вам звонят по телефону из банка, завершите звонок и самостоятельно перезвоните на официальный номер банка;

проверяйте источник информации : контактируйте с официальными учреждениями, чтобы убедиться, что звонок настоящий;

: контактируйте с официальными учреждениями, чтобы убедиться, что звонок настоящий; Сообщайте о подозрительных звонках : если вам звонят из подозрительного номера, сообщите об этом оператору связи, позвонив по горячей линии или отправив обращение в службу поддержки. Операторы могут проверить номер и в случае подтверждения мошенничества заблокировать его.

: если вам звонят из подозрительного номера, сообщите об этом оператору связи, позвонив по горячей линии или отправив обращение в службу поддержки. Операторы могут проверить номер и в случае подтверждения мошенничества заблокировать его. используйте специализированные сервисы : в интернете существуют сервисы, предлагающие проверку номеров на наличие жалоб или сообщений о мошенничестве.

: в интернете существуют сервисы, предлагающие проверку номеров на наличие жалоб или сообщений о мошенничестве. действуйте быстро при утечке данных : если мошенники получили конфиденциальную информацию и доступ к вашему банковскому счету, срочно сообщите об этом правоохранительным органам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам стали чаще предлагать сдать банковскую карту в аренду за плату и выполнить легкую работу и сразу же получить за нее плату на карту. Это новая опасная мошенническая схема, которая делает владельца карты соучастником преступления – в результате, если вовремя не сообщить полицию, он может попасть за решетку.

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