У украинцев воруют деньги с банковских карт: что аферисты пишут в сообщениях, после которых пропадают деньги

В Украине активизировались мошенники, которые предлагают людям якобы помощь в тяжелой ситуации, либо же сообщают о начислении им денежной помощи, которую те не оформляли. При этом в обоих случаях злоумышленники пытаются получить доступ к личным данным жертв – к примеру, банковской карте, – чтобы потом отобрать у них все деньги. Впрочем, способы противодействия этому есть. И главный из 5-ти основных – никому не сообщать свои банковские данные.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики. Там отметили, что речь идет о:

трехзначном номере на обороте банковской карты и пин-коде к ней;

пароле к интернет-банкингу;

кодах банков и мобильных операторов;

паролях к электронной почте, аккаунтам в соцсетях и учетным записям.

Суть второго способа, отмечается, стостоит в том, что не стоит переходить по незнакомым и подозрительным ссылкам. А тем более, не вводить на страницах, куда они ведут, реквизиты платежных карт.

Третий способ – следует проверять, действительно ли вы пользуетесь официальным приложением банка. В целом же, для проверки ссылок и сайтов воспользуйтесь сервисом CheckMyLink.

Как распознать мошенников

В то же время, расскрывается суть четвертого способа, вычислить мошенников можно по тому как они формулируют свои сообщения с просьбой о передаче личных данных. Так, в "оповещениях" о начислении денежной помощи они обязательно подчеркнут, что для ее зачисления на счет им необходимы ваши пин-код или пароль от интернет-банкинга. Хотя на самом деле, эти данные для таких операций не нужны.

Впрочем, признают в Минсоце, иногда обман выглядит очень убедительно – и вероятность стать жертвой большая. Выход – в применении пятого способа: проверять всю описанную информацию о помощи/выплате в официальных источниках.

"Если оформляли социальную денежную помощь, ожидайте оповещение о начислении в приложении вашего банка, либо на портале или в приложении Дія. Кроме того, всю необходимую информацию найдете на сайте Минсоцполитики", – подчеркнули там.

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