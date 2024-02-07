Украинцам выдавали фальшивые доллары: какую купюру подделали мошенники

Украинские правоохранители задержали фальшивомонетчиков за сбыт поддельной "валюты". Фигуранты специализировались на подделке купюр в 100 долларов нового образца и 200 евро.

Об этом сообщили в Нацполиции. Там отметили: действовали фальшивомонетчики на территории западных областей страны.

"Продавали фальшивые деньги небольшими партиями непосредственно жителям региона. И сдавали в пункты обмена валют", – говорится в сообщении.

Также, отмечается, за фальшивые деньги аферисты покупали дорогие вещи. В частности, квадроцикл, за который "заплатили" поддельные 3000 долларов.

"Правоохранители изъяли доллары и евро с признаками подделки. [А также] Паспорта граждан Румынии на имена фигурантов, 21 мобильный телефон, компьютерную технику, средства ночного видения, рации, транспортные средства, приобретенные за поддельную валюту, и личные автомобили", – рассказали в Нацполиции.

Украинцы остаются без денег из-за фальшивых денег

Главная же опасность фальшивых денег для обычных украинцев состоит в том, что такие купюры изымаются из обращения без возмещения их стоимости. Причем как гривни, так и банкноты иностранной валюты – в т.ч. доллары и евро. Причина – такие деньги являются недействительными, а их обмен на настоящие фактически легитимизирует фальшивки.

"В случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривни и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты на проведение исследования Национальному банку. Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости", – рассказали в НБУ.

При этом подчеркивается: исследование проводится бесплатно. И если по его результатам купюры признаются настоящими, то:

если проверялась гривня – клиентам возмещают соответствующую сумму;

если проверялась иностранная валюта – "банкноты возвращаются собственнику".

Какие гривни подделывают чаще всего

Как рассказал начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерий Строчков, больше всего могут быть поддельными банкноты старого образца, т. е. выпущенные до 2015 года.

Он объяснил: купюры более поздних годов выпуска имеют усиленную систему защиты. Соответственно, фальшивки получаются низкокачественными "и рассчитаны на рассеянность граждан и кассовых работников".

В целом же, рассказали в регуляторе, в первый год полномасштабной войны чаще всего мошенники подделывали купюру 500 грн. Таких было обнаружено 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от общей суммы.

Также фальшивомонетчики часто "выпускали" банкноты 200 грн – 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от общей суммы. Показатели купюр-подделок 100 грн – соответственно 8 и 2%.

Как сообщал OBOZ.UA, среди всех иностранных валют, которые мошенники подсовывали украинцам в 2022 году, преобладали доллары США – 91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот зарубежной валюты. Причем в 99% случаев фальшивыми оказывались деньги крупных номиналов.

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