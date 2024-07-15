Уклонисты рискуют лишиться единственного жилья: по каким причинам может произойти конфискация

Если "уклонщик" накопит штрафы от ТЦК на сумму более 160 тысяч грн и не сможет их уплатить, исполнитель может обратить взыскание на единственное жилье такого должника. С 16 июля необходимо обновить военно-учетные данные, иначе возможны штрафы и их принудительное взыскание.

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Об этом пишет Судебно-юридическая газета. 16 июля истекает срок для выполнения обязанности обновить военно-учетные данные.

В случае его нарушения, на лиц, уклоняющихся от военного учета, могут быть наложены штрафы. Если эти штрафы не будут уплачены добровольно, возможно взыскание средств со счетов и даже недвижимое имущество должника.

Размер штрафов и возможные последствия

Для физических лиц штраф за КУоАП (Кодекс Украины об административных правонарушениях) может составлять от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн, для должностных лиц юридических лиц – до 59,5 тысяч грн. Штрафы могут налагаться неоднократно, что приводит к значительному накоплению долга.

Постановление ТЦК является исполнительным документом. Исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня поступления в него постановления ТЦК о штрафе выносит постановление об открытии исполнительного производства. Далее уклоняющийся попадает в Единый реестр должников, информацию о котором можно проверить бесплатно.

Порядок взыскания

Взыскание за исполнительными документами обращается в первую очередь на денежные средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях. Учитывая цифровизацию многих процессов, процесс взыскания может быть достаточно быстрым и должники могут в один день оказаться без средств и имущества.

Если у должника отсутствуют достаточные средства или движимое имущество, взыскание может быть обращено на объекты недвижимого имущества – квартиру, дом, земельный участок, объекты незавершенного строительства. Прежде всего, взыскание обращается на отдельный от дома земельный участок и другое помещение, принадлежащее должнику. В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, где фактически проживает должник.

Не может быть обращено взыскание на будущий объект недвижимости, в отношении которого зарегистрировано обременение прав в пользу лица, частично уплатившего цену будущего объекта недвижимости. Вместе с жилым домом взыскание обращается также на прилегающий земельный участок, принадлежащий должнику.

Ограничение на взимание единого жилья

Если подлежащая взысканию сумма не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (с 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата составляет 8000 грн), обращение взыскания на единое жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры к исполнению решения за счет другого имущества должника.

Согласно закону, должник обязан допускать исполнителя к жилью и другим принадлежащим ему или которыми он пользуется помещениям для проведения исполнительных действий. Исполнитель имеет право при наличии мотивированного решения суда о принудительном проникновении в жилище беспрепятственно входить в помещения должника, проводить в них осмотр, принудительно открывать их с привлечением полиции, опечатывать и изымать надлежащее должнику имущество, на которое можно обратиться взыскание.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала 2024 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) передали для принудительного взыскания 11798 штрафов за нарушение правил военного учета, что уже превышает количество за весь прошлый год. Штрафы во время военного положения составляют от 17000 до 25500 грн для граждан и до 59500 грн для юридических лиц.

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