Штрафы для уклонистов: сколько выписали с начала года и каков механизм взыскания средств

С начала 2024 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) передали для принудительного взыскания 11798 штрафов за нарушение правил военного учета, что уже превышает количество за весь прошлый год. Штрафы во время военного положения составляют от 17000 до 25500 грн для граждан и до 59500 грн для юридических лиц.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабота. С начала 2024 количество штрафов за нарушение правил военного учета значительно возросло.

ТЦК активно передают дела в исполнительную службу для принудительного взыскания долгов. С начала 2024 ТЦК передали для принудительного взыскания 11 798 штрафов за нарушение правил военного учета.

Этот показатель уже превышает количество штрафов за весь 2023 год, когда было принудительно взыскано 10 337 подобных штрафов. В настоящее время треть этих штрафов уже закрыта, речь идет о 4 236 взысканиях. В то же время 7562 штрафа все еще взимаются с должников.

Основной причиной роста штрафов является активизация контроля за соблюдением правил военного учета во время полномасштабной войны. Граждане, которые не соблюдают общие правила мобилизации, в том числе не прибывают по вызову в ТЦК или игнорируют повестку, подлежат наложению штрафов. Изменения в законодательстве также предполагают повышение размеров штрафов, что стимулирует ТЦК к более жесткому контролю.

Механизм взыскания штрафов

Штрафы, вынесенные ТЦК за нарушение правил военного учета, передаются в исполнительную службу для принудительного взыскания. Нарушителей вносят в Единый реестр должников, позволяющий налагать арест на средства и имущество должника для погашения долга. Согласно законодательству, открытое исполнительное производство может привести к следующим мерам:

арест банковских счетов;

арест недвижимого и движимого имущества;

ограничение выезда за границу.

Размеры штрафов

В Украине предусмотрены разные размеры штрафов в зависимости от характера нарушения и периода, в который оно было совершено. За нарушение правил военного учета (ст. 210 КУоАП):

в мирное время – от 3400 до 5100 грн.;

– от 3400 до 5100 грн.; в особый период (в том числе во время военного положения) – от 17 000 до 25 500 грн.

За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП) также предусмотрены штрафы. Сейчас они таковы:

для граждан в мирное время – от 5100 до 8500 грн.;

– от 5100 до 8500 грн.; для граждан в особый период (включая военное положение) – от 17000 до 25500 грн;

– от 17000 до 25500 грн; для юридических лиц, должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций в мирное время – от 17000 до 34000 грн;

– от 17000 до 34000 грн; для юридических лиц, должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций в особый период – от 34000 до 59500 грн.

Проверить штрафы, которые составляет ТЦК за нарушение правил военного учета, в отношении которых открыто исполнительное производство, теперь можно в Опендатаботе. Это позволяет гражданам получить актуальную информацию о наличии штрафов и своевременно принять меры по их погашению.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинским автомобилистам готовят новые штрафы – наказывать хотят за фальсификации пробега авто. Соответствующий законопроект №10216 зарегистрирован в Верховной Раде.

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