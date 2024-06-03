У людей, связанных с главой "Нафтогаза", проходят обыски: в чем заподозрили Алексея Чернышова

Украинские правоохранители провели ряд обысков, связанных с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексеем Чернышевым. Следователи подозревают, что он мог незаконно передать под застройку земельный участок в Киеве, когда был министром развития общин и территорий.

Как сообщает журналист Олег Новиков, обыски проводятся сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Они уже посетили:

бывшего госсекретаря Минрегиона, а ныне члена правления "Нафтогаза" Василия Володина ;

; директора по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максима Горбатюка;

экс-советницы Чернышева и экс-руководительницы группы подбора и адаптации персонала "Нафтогаза" Марины Медведевой;

трех других лиц, связанных с Чернышевым.

Дело связано с попыткой подкупа бывшего вице-премьера, министра инфраструктуры Александра Кубракова застройщиком Сергеем Копистырей. По данным следствия, когда Чернышев возглавлял Министерство развития общин и территорий, госпредприятие "Укркоммунобслуживание" передало в пользование ООО "Ситигазсервис" земельный участок вблизи Сырецкого дендропарка и Рогозов оврага в столице. В дальнейшем с "КМС Груп" были заключены договоры о застройке участка.

Копистира пытался подкупить Кубракова, чтобы тот не разрывал договоры о застройке, взамен пообещал ему неправомерную выгоду в виде квартир в жилом комплексе, который должен появиться по адресу ул. Тираспольская, 43. Некоторые из них оформили на людей, у которых состоялись обыски.

Ныне следователи заинтересовались процедурой передачи земельного участка "Ситигазсервис". Назначены следственные экспертизы.

В ноябре Сергея Копистыру отправили в СИЗО под залог в 100 миллионов гривен. Его адвокат называл эту сумму непомерной, но уже в тот же вечер залог в полном объеме внесли, после чего застройщик вышел на свободу.

Также OBOZ.UA сообщал, что нардепу от группы "За будущее" Сергея Лабазюка, давшего взятку Александру Кубракову, грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. В августе 2023 года он предложил вице-премьеру "вознаграждение" в размере 3-5%, если тот предоставит его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 млрд грн.

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