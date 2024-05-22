Дело нардепа-коррупционера передали в суд: ему грозит 10 лет тюрьмы

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата, обвиняемого в попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления. По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о нардепе от группы "За будущее" Сергее Лабазюке, который дал взятку бывшему вице-премьер-министру по восстановлению Александру Кубракову и главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Теперь нардепу грозит, среди прочего, лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Об этом сообщил журналист. Он отметил: вместе с Лабазюком взятку давал директор частной компании "Ю Ар Ди" Денис Назимов.

"В августе 2023 года Лабазюк обратился к Кубракову с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 млрд грн. За это пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании", – рассказал суть схемы Новиков.

Он отметил: после поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста через реку в Николаевской области Лабазюк через доверенное лицо передал Найему обещанный процент – 150 тыс. долларов.

"Передача неправомерной выгоды состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов. А деньги находились в китайской шкатулке", – сообщил Новиков.

В самой САП отметили: и Кубраков, и Найем сотрудничали с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и САП. А также "способствовали расследованию противоправных действий".

Там подчеркнули: действия Лабазюка и Назимова квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. "Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой", – рассказали в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили растрату 8,3 млн грн из Государственного резерва Украины на поставках кукурузы. О подозрении сообщили бывшему директору ГП "Чортковский комбинат хлебопродуктов" (ЧКХ) и еще двум участникам схемы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!