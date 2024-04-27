У границы с Польшей продают 5-комнатный дом за $7 тысяч: как выглядит
В селе Михайловка Львовской области продают дом площадью 100 квадратов за семь тысяч долларов. Вместе с недвижимостью также новому владельцу достанется 50 соток земли.
Об этом говорится в объявлении на большом портале недвижимости. Главный недостаток: дом нуждается в капитальном ремонте. В нем есть 5 комнат, однако нет канализации, газа, воды.
"Деревня недалеко от приграничного города Рава-Русская. Дом, овин, сарай - все здания в хорошем состоянии, но дом для жизни нуждается в ремонте. Электричество проведено. Отопление - пецы, кухни на дровах. Крыша - шифер. Окна деревянные. Место безопасности! Думаю, Вы понимаете в сложившейся ситуации", – говорится в объявлении.
Отметим, из-за полномасштабной войны в Украине значительно выросли цены на недвижимость в границах с ЕС. При этом населенные пункты у границы с ЕС находятся в относительной безопасности.
Как изменились цены
На вторичном рынке Украины изменились цены на 1-комнатную квартиру. Причем, по всей стране – в некоторых областях они выросли, а в некоторых снизились. Например, с февраля по март 2024 года наибольшая стоимость такого жилья выросла в Волынской области – сразу на 19%, до средних 46 616 долларов. Наибольшее снижение зафиксировано на Днепропетровщине – на 4% до средних 42 954 долларов.
В целом, снижение цен составило 1-4%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. Кроме Днепропетровской области, 1-комнатные квартиры подешевели в:
- Черкасской – на 3%;
- Ровенской – 3%;
- Харьковской – 3%;
- Полтавской – 2.2%;
- Винницкой – 2%;
- Запорожской – 2%;
- Николаевской – 1,1%;
- Одесской – 1%.
Диапазон же подорожания гораздо шире – от 0,1 до 19%. Кроме Волынской, покупать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже:
- Черновицкой – на 9,3%;
- Ивано-Франковской – 4%;
- Черниговской – 4%;
- Сумской областях – 4%.
В Киеве стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке выросла на 0,1%.
Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все – с видом на море и побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".
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