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В Одессе за 3 млн долларов продают 8-комнатную квартиру: что в ней есть

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Одессе за 3 млн долларов продают 8-комнатную квартиру

В Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат, расположенных на трех уровнях. Все – с видом на море и Одесское побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

Объявление о продаже размещено на DIM.RIA. Согласно ему:

  • общая площадь жилья – 1400 кв. м;
  • жилая – 500 кв. м;
  • кухни – 200 кв. м.
В Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов

"Пентхаус в Аркадии на трех уровнях. Свежий ремонт выполнен из лучших материалов, итальянской мебели и топовых брендов техники в классическом стиле", – говорится в объявлении.

В квартире есть 8 комнат, расположенных на трех уровнях
Общая площадь жилья – 1400 кв. м

В нем также утверждается, что в квартире есть 7 просторных террас. А кроме того:

  • мастер-спальни значительных размеров со своими санузлами и туалетами;
  • каминный зал;
  • 2 бани с комнатой для отдыха;
  • зона для обслуживающего персонала.
В квартире есть 7 просторных террас
Жилая площадь жилья – 500 кв. м

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, по всей Украине на вторичном рынке изменились цены на 1-комнатные квартиры. Впрочем, переписали их в сторону как роста, так и снижения. Например, с декабря-2023 по февраль-2024 больше всего стоимость такого жилья выросла в Житомирской области – на 12,48%, до средних 40 754 долларов.

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