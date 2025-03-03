"Тысячу Зеленского" получили не все украинцы, подавшие заявки: когда зачтут деньги

Заявки на выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка" обратились более 12 миллионов украинцев, больше всего - в день запуска программы. Впрочем, деньги, а именно 1000 гривен (так называемую "тысячу Зеленского") получили не все – некоторым заявителям средства поступят позже.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. В ведомстве поделились следующими результатами программы:

2,5 млн заявок за первые сутки;

12+ млн заявок за три месяца программы.

"Зимова єПідтримка" стала самой массовой программой в истории Украины, а четверть всех заявок на 1 000 гривен от государства оформили для наших маленьких сограждан", – подчеркнули в Минцифре.

Потратить денежные средства можно до конца года. Но сейчас больше всего выплаченных денег было потрачено на следующие нужды:

на коммунальные услуги – 57%;

на лекарства и книги;

на донаты ВСУ и благотворительность.

Также отмечается, что 28 февраля был последний день для подачи заявок на получение выплат. Пока не все, кто тогда это сделал, получили средства, поскольку не все заявки были проработаны. Когда это произойдет, всем заявителям обязательно зачислят 1000 грн.

Потратить полученные средства можно на оплату коммунальных услуг, лекарств, книг, поддержку и донаты военным.

В то же время следует помнить, что выплату по программе "Зимова єПідтримка" могут получать только находящиеся в стране украинцы. Если же человек при подаче заявки ложно указал свое местонахождение или воспользовался другими схемами для неправомерного получения средств, его обяжут вернуть эти деньги после аудита. Местоположение получателей проверяется с помощью государственных реестров, геолокационных данных и других цифровых механизмов.

Также OBOZ.UA сообщал, что "тысячу Зеленского" ("Зимова єПідтримка") нужно задекларировать по общим правилам. При внесении информации в декларацию в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" следует указать тип дохода как "Другое" и уточнить, что это "Денежная помощь "Зимова єПідтримка".

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