Времени осталось до конца суток: у украинцев есть последняя возможность получить деньги от государства

28 февраля – это последний день, когда граждане Украины имеют возможность подать заявку на получение 1000 гривен в рамках государственной программы "Зимняя еПоддержка" (т.н. "тысячу Зеленского"). Те, кто это сделают, могут получить выплату уже в марте.

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Об этом во время заседания Кабинета министров напомнил глава правительства Денис Шмыгаль. Он отметил, что полученные средства можно будет тратить до конца 2025 года.

Почти 14,4 млн украинцев уже подали заявки и получат соответствующие выплаты. Это рекордные показатели для государственной программы, которые продемонстрировали ее неотложность и важность для наших людей", – подчеркнул Шмыгаль.

Как подать заявку на получение выплаты

через мобильное приложение Дію : это основной и удобный канал, через который подано 7,3 миллиона заявок. Денежные средства начисляются в течение 10 дней с момента подачи;

: это основной и удобный канал, через который подано 7,3 миллиона заявок. Денежные средства начисляются в течение 10 дней с момента подачи; через банки-партнеры : этот канал доступен для граждан в возрасте от 65 лет или тех, кто по религиозным убеждениям не имеет индивидуального налогового номера (ИНН). В партнеры входят 8 банков, в частности SenseBank, PrivatBank, LobosBank и другие;

: этот канал доступен для граждан в возрасте от 65 лет или тех, кто по религиозным убеждениям не имеет индивидуального налогового номера (ИНН). В партнеры входят 8 банков, в частности SenseBank, PrivatBank, LobosBank и другие; через "Укрпочту": в этом случае заявка не требуется – средства начисляются автоматически. Укрпочта обеспечивает выплаты для 1,9 миллионов граждан, что составляет значительную часть получателей.

Но для предотвращения нецелевого использования средств в программу интегрированы аналитические механизмы. В частности, в начале запуска обнаружили, что некоторые мобильные операторы предлагали услуги обналичивания денег. Эта лазейка была оперативно закрыта, чтобы программа отвечала своей цели – поддерживать население и стимулировать украинскую экономику.

Ранее стало известно, что на реализацию программы "Зимняя еПоддержка" правительство направило дополнительные 5 млрд грн. Деньги взяли из резервного фонда госбюджета.

Также OBOZ.UA сообщал, что выплаты могут получать только находящиеся в стране украинцы. Если же человек при подаче заявки ложно указал свое местонахождение или воспользовался другими схемами для неправомерного получения средств, его обяжут вернуть эти деньги после аудита.

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