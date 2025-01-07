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Нужно ли вносить "тысячу Зеленского" и другие выплаты в декларацию: о каких правилах должны знать украинцы

Дарина Герцева
Личные финансы
1 минута
1,9 т.
Как декларировать полученную помощь

Государственные программы социальной поддержки населения стали важным инструментом помощи гражданам в разных жизненных ситуациях. Однако, как и любая другая форма финансовой помощи, они имеют свои особенности с точки зрения декларирования. Национальное агентство по предотвращению коррупции ( НАПК ) разъяснило, какие виды выплат являются доходом и подлежат декларированию.

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Главные правила декларирования государственной помощи:

  • "Тысяча Зеленского" ("Зимняя єПідтримка") является доходом, поэтому ее нужно задекларировать по общим правилам;
  • "Национальный кэшбэк" считается доходом, поэтому в случае необходимости представления декларации его также следует указать;
  • "Упаковка малыша" декларируется только в случае получения денежной компенсации. Если помощь предоставлена товарами для ребенка – декларировать его не нужно;

Другие выплаты, которые можно монетизировать (снять наличными или перевести на карту), например, 6 500 грн в пределах єПідтримки, также являются доходом и подлежат декларированию.

"єПідтримка"

  • 1000 грн за вакцинацию не требует декларирования;
  • 6500 грн для лиц, потерявших работу из-за войны, нужно декларировать:
  • можно снимать наличными;
  • можно переводить на другие счета;
  • считается доходом.

"Национальный кэшбек"

  • предоставляется как денежная компенсация за покупку украинских товаров;
  • засчитывается на специальный счет;
  • нужно декларировать, поскольку считается доходом.

"Зимняя єПідтримка"

  • единовременная помощь в размере 1000 грн;
  • может предоставляться на банковский счет или через "Укрпочту";
  • нужно декларировать, поскольку является доходом и может быть монетизирован.

"Пакет малыша"

  • в виде товаров – декларировать не нужно;
  • в виде денежной компенсации:
  • считается доходом;
  • нужно декларировать.

Прочие выплаты

  • если выплаты можно:
  • снять наличными;
  • перевести на другие карты – они являются доходом и подлежат декларированию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за декабрь государство выплатит украинцам 436 миллионов гривен по программе "Национальный Кэшбэк", но эти средства можно будет получить не в январе, а в конце февраля. К программе социальных выплат уже присоединились 4,5 млн. граждан.

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