Нужно ли вносить "тысячу Зеленского" и другие выплаты в декларацию: о каких правилах должны знать украинцы
Государственные программы социальной поддержки населения стали важным инструментом помощи гражданам в разных жизненных ситуациях. Однако, как и любая другая форма финансовой помощи, они имеют свои особенности с точки зрения декларирования. Национальное агентство по предотвращению коррупции ( НАПК ) разъяснило, какие виды выплат являются доходом и подлежат декларированию.
"єПідтримка"
- 1000 грн за вакцинацию не требует декларирования;
- 6500 грн для лиц, потерявших работу из-за войны, нужно декларировать:
- можно снимать наличными;
- можно переводить на другие счета;
- считается доходом.
"Национальный кэшбек"
- предоставляется как денежная компенсация за покупку украинских товаров;
- засчитывается на специальный счет;
- нужно декларировать, поскольку считается доходом.
"Зимняя єПідтримка"
- единовременная помощь в размере 1000 грн;
- может предоставляться на банковский счет или через "Укрпочту";
- нужно декларировать, поскольку является доходом и может быть монетизирован.
"Пакет малыша"
- в виде товаров – декларировать не нужно;
- в виде денежной компенсации:
- считается доходом;
- нужно декларировать.
Прочие выплаты
- если выплаты можно:
- снять наличными;
- перевести на другие карты – они являются доходом и подлежат декларированию.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, за декабрь государство выплатит украинцам 436 миллионов гривен по программе "Национальный Кэшбэк", но эти средства можно будет получить не в январе, а в конце февраля. К программе социальных выплат уже присоединились 4,5 млн. граждан.
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