Нужно ли вносить "тысячу Зеленского" и другие выплаты в декларацию: о каких правилах должны знать украинцы

Государственные программы социальной поддержки населения стали важным инструментом помощи гражданам в разных жизненных ситуациях. Однако, как и любая другая форма финансовой помощи, они имеют свои особенности с точки зрения декларирования. Национальное агентство по предотвращению коррупции ( НАПК ) разъяснило, какие виды выплат являются доходом и подлежат декларированию.

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Главные правила декларирования государственной помощи: "Тысяча Зеленского" ("Зимняя єПідтримка") является доходом, поэтому ее нужно задекларировать по общим правилам;

"Национальный кэшбэк" считается доходом, поэтому в случае необходимости представления декларации его также следует указать;

"Упаковка малыша" декларируется только в случае получения денежной компенсации. Если помощь предоставлена товарами для ребенка – декларировать его не нужно; Другие выплаты, которые можно монетизировать (снять наличными или перевести на карту), например, 6 500 грн в пределах єПідтримки, также являются доходом и подлежат декларированию.

"єПідтримка"

1000 грн за вакцинацию не требует декларирования;

за вакцинацию не требует декларирования; 6500 грн для лиц, потерявших работу из-за войны, нужно декларировать:

для лиц, потерявших работу из-за войны, нужно декларировать: можно снимать наличными;

можно переводить на другие счета;

считается доходом.

"Национальный кэшбек"

предоставляется как денежная компенсация за покупку украинских товаров;

засчитывается на специальный счет;

нужно декларировать, поскольку считается доходом.

"Зимняя єПідтримка"

единовременная помощь в размере 1000 грн;

может предоставляться на банковский счет или через "Укрпочту";

нужно декларировать, поскольку является доходом и может быть монетизирован.

"Пакет малыша"

в виде товаров – декларировать не нужно;

в виде денежной компенсации:

считается доходом;

нужно декларировать.

Прочие выплаты

если выплаты можно:

снять наличными;

перевести на другие карты – они являются доходом и подлежат декларированию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за декабрь государство выплатит украинцам 436 миллионов гривен по программе "Национальный Кэшбэк", но эти средства можно будет получить не в январе, а в конце февраля. К программе социальных выплат уже присоединились 4,5 млн. граждан.

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