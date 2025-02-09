"Тысяча Зеленского": кому придется вернуть выплаты и как будут проверять нарушителей

Выплату по программе "Зимова єПідтримка" могут получать только находящиеся в стране украинцы. Если же человек при подаче заявки ложно указал свое местонахождение или воспользовался другими схемами для неправомерного получения средств, его обяжут вернуть эти деньги после аудита. Однако механизм взыскания государством этих средств пока не уточняется.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в прямом эфире телемарафона. Выплата производится после того, как граждане декларативно подтверждают свое местонахождение, а затем проходят дополнительные проверки. Система проверяет получателей с помощью:

государственных реестров;

геолокационных данных;

других цифровых устройств.

Это означает, что находящиеся за рубежом украинцы не имеют права получать выплату. Если окажется, что человек получил деньги неправомерно, его обяжут вернуть.

Как будет происходить аудит

Шмигаль подчеркнул, что у государства уже есть опыт выявления нарушителей в предыдущих программах финансовой помощи. Он заверил, что "тысячу Зеленского" придется вернуть получившим ее незаконно.

"Людей, которые этим будут злоупотреблять, может быть минимальное количество. Но мы эти вещи после этого проаудируем, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать средства", – отметил премьер.

Однако механизм возврата денег пока официально не разъяснен. Не уточняется, будет ли это добровольный возврат средств, штрафы или автоматическое списание со счетов нарушителей.

Украинцам, честно получившим выплату, не стоит беспокоиться – программа продолжает действовать для тех, кто действительно находится на территории страны. А вот тем, кто предоставил ложные данные, следует быть готовыми к возврату средств после аудита.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в январе украинцы накопили 414 млн грн кэшбека, что меньше, чем в декабре (436 млн грн), впервые за время действия программы показатели пошли на убыль. Средняя выплата на одного участника продолжает уменьшаться и уже приближается к 100 грн.

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