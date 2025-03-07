Продавцы выставили новые цены: сколько стоят самые популярные цветы к 8 марта в Украине

В Украине перед 8 марта традиционно растет спрос на цветы, особенно на популярные в этот день тюльпаны. "Праздничная" цена одного тюльпана несколько повысилась за последний год – в среднем на 10-15 грн, до 45-90 грн.

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При этом самые дешевые мелкие цветы сомнительного происхождения можно найти в переходах и за 30 грн/шт. OBOZ.UA разобрался, сколько стоит один тюльпан и букеты из этих цветов к 8 марта в 2025 году.

Так, в среднем тюльпаны на рынках и в цветочных магазинах (офлайн) в преддверии 8 марта продают по цене около 60 грн. Фактическая стоимость зависит как от сорта, так и от места покупки.

В супермаркетах можно найти цветы дешевле средних расценок – от 40 грн. В малолюдных районах популярные цветы самых простых сортов и расцветок тоже могут продавать по цене от по 40 грн. А вот люксовые сорта в "элитных" районах мегаполисов могут обойтись и в несколько сотен гривен за один цветок.

В онлайн-магазинах цены на тюльпаны не особенно отличаются от "офлайновых". На двух популярных цветочных маркетплейсах тюльпаны стандартного размера по одной штуке продают по цене от 55 до 80 грн. Мини-цветки можно купить за 38 грн. Минимальный заказ при этом – 10 штук (т.е. от 550 грн) на одном сайте и аж 49 на другом (от 2695 грн).

Еще один популярный сайт, который в прошлом году продавал тюльпаны поштучно, в 2025-м отказался от этой практики и торгует исключительно букетами. Самый бюджетный вариант с 3 тюльпанами и гипсофилой обойдется в 259 грн. Букет исключительно из тюльпанов (5 шт.) стоит от 299 грн, т.е. 59,8 грн за 1 цветок.

Самый дорогой букет на сайте продают за 34 699 грн. В него входит аж 501 разноцветный тюльпан, т.е. цена одного цветка в этом букете – около 69,3 грн.

Еще в одном магазине цены готовые букеты стартуют от 1100 гривен. Композиция из 101 обычного красного тюльпана стоит 5860 грн (58,6 грн/шт.). Букет из пионовидных тюльпанов обойдется дороже – 6790 грн (67,9 грн/шт.)

Что касается стоимости доставки цветов, то условия у продавцов различаются с. Часто при заказе букета более чем на 1000 грн доставка осуществляется бесплатно (по крайне мере, по Киеву и областным центрам). Однако в каждом случае следует уточнять конечную цену у продавцов, чтобы не заплатить лишнего.

Как рассказывали флористы, заказ цветов в интернете стал очень популярным среди украинцев. Также специалисты предупреждают, что не следует вестись на "скидки" на рынках, т.к. там наценка на цветы изначально выше, чем в специализированных магазинах или в онлайне. А потому сэкономить вряд ли получится.

Естественно, купить к 8 марта можно не только тюльпаны. Так, самые простые розы в онлайн-магазинах 7 марта стоят от 85 грн, хризантемы – 140 грн, а ирисы – от 40 грн за один цветок.

Впрочем, как рассказывали ритейлеры, в прошлом году самым популярным цветком к 8 мата был именно тюльпан. "Лидером продаж стали тюльпаны – им предпочли более 70% покупателей. 18,5% выбрали розы, в топ-3 попали также хризантемы (на них пришлось 6% продаж)", – рассказала в частности представительница "Деко" Марина Бевзюк. В 2025 году, вероятно, тенденция не изменится.

Как рассказывал OBOZ.UA, недавно переселенка в Черкассах открыла первый "цветочный автомат". Идею такого бизнеса женщина "подсмотрела" в Швеции, где проживала некоторое время после начала полномасштабной войны.

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