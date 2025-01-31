Идея для бизнеса: переселенка в Черкассах открыла первый "цветочный автомат"

В Черкассах переселенка из Святогорска Донецкой области получила государственный грант в 500 тыс. грн на развитие бизнеса и открыла первый в городе флоромат – вендинговый аппарат для продажи цветов без участия человека. Идею такого бизнеса женщина "подсмотрела" в Швеции, где проживала некоторое время после начала полномасштабной войны.

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Историю Анны Куркиной рассказал директор Черкасского областного центра занятости Александр Джур. Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Анна вместе с дочерью уехала за границу и поселилась в Швеции. В Украине остался ее супруг, с первых дней ушедший защищать родину.

"В Швеции Анна работала цветоводом, а через полтора года вернулась в Украину, чтобы построить собственный флористический бизнес. Поселилась в Черкассах, потому что город напоминал родной Святогорск", – поделился Джур.

По его словам, грант Анна получила по программе "Власна справа". На полученные средства она приобрела сам флоромат, обустроила мастерскую и закупила материалы от украинского производителя.

"В феврале мастер планирует взять на работу сотрудницу, которая сейчас проходит стажировку, и получить компенсацию затрат на новосозданное рабочее место от Службы занятости", – добавил чиновник. Он напомнил, что гранты на создание или развитие собственного бизнеса участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей составляют от 250 тыс. до 1 млн грн.

Флоромат – это вендинговый аппарат со стеклянными дверьми и охладительным оборудованием, предназначенный для продажи цветов. Через прозрачные дверцы покупатель сразу видит цветы, а система охлаждения позволяет сохранять букеты свежими. "Цветочный автомат" может работать круглосуточно без участия продавца.

"Власна справа": как получить грант на бизнес

Подать заявку на участие в государственной программе можно через Дію. Текущий этап приема заявок длится до 2 февраля, но запланированы и следующие "сессии". Чтобы зарегистрироваться онлайн, нужно предпринять такие шаги:

Перейти на страницу услуги и нажать кнопку "Подать заявку", авторизоваться в кабинете гражданина с помощью BankID или электронной подписи (для физлиц). Если заявка оформляется для физлица-предпринимателя, нужно воспользоваться ключом ФЛП, если для юрлица – ЕГРПОУ или ключом руководителя предприятия.

Заполнить онлайн-заявку и прикрепить бизнес-план, составленный по форме.

Подписать заявку электронной подписью (или ключом ФЛП / ЕГРПОУ) и отправить ее.

Государственный центр занятости рассмотрит заявку в течение 15 рабочих дней после окончания срока подачи заявок на конкретном этапе. Уведомление о результате отобразится в Дії.

Если центр занятости одобрит заявку, нужно в течение 20 дней обратиться в Ощадбанк. Там откроют счет и будет заключено соглашение на получение гранта.

Получатель гранта берет на себя ряд обязательств. Если их не выполнить, деньги придется вернуть государству. Речь идет о таких требованиях:

создание рабочих мест в соответствии с суммой гранта;

ведение деятельности не менее 3 лет;

уплата налогов в бюджет, в частности за трудоустроенных сотрудников.

Стандартная сумма гранта по программе – от 50 тыс. до 250 тыс. грн. При этом для ветеранов, членов семей военнослужащих, а также для лиц с инвалидностью в результате войны доступны суммы от 250 тыс. до 1 млн грн. Также гранты до 500 тыс. грн могут получить предприниматели в Харькове и Харьковской области.

Деньги можно потратить на закупки оборудования и сырья, арендную плату (но не более 25% от суммы гранта), аренду оборудования. Кроме того, средства разрешается направлять на маркетинг и рекламу, а также франчайзинг.

Как сообщал OBOZ.UA, бизнес в Украине предлагает ввести таргетированную систему оповещения о воздушных тревогах, которая будет извещать только районы с реальным риском угрозы. Предприятия рассчитывают, что это поможет обеспечить им непрерывную работу и при этом не подвергать сотрудников опасности.

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