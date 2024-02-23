Отменили ли в Украине празднование 8 марта и будет ли выходной: объяснение

В обществе уже не первый год ведутся дискуссии о целесообразности празднования 8 марта. Возникают также вопросы, следует ли оставлять этот день официальным выходным. Украинцы, вполне логично, стремятся избавиться от всего навязанного российско-советского, однако исторически 8 марта не было связано именно с эпохой СССР.

Военное положение внесло коррективы в жизнь украинцев. Отменили ли празднование 8 марта и будет ли в этот день выходной – читайте в материале OBOZ.UA.

Будет ли 8 марта 2024 года выходной

Военное положение в Украине продлено до 13 мая 2024 года, и дополнительного выходного дня на 8 марта точно не будет. Но работодатель по своему усмотрению может установить для своих работников выходной 8 марта. Сделать это он может в пределах полномочий и за собственные средства – это не противоречит статье 9-1 КЗоТ.

Кстати, до войны 8 марта в Украине всегда был выходным, хотя в большинстве других стран это обычный рабочий день.

Будут ли отменять праздник

Год назад, в феврале 2023 года, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9009, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Законов о труде. Народные депутаты предлагают внести изменения в КЗоТ и отменить выходные в следующие дни:

8 марта;

1 мая;

9 мая.

Но это не значит, что выходных в мирное время станет меньше.

Депутаты предлагают установить следующие праздники, которые станут государственными выходными:

Праздник 8 марта инициаторы законопроекта считают целесообразным перенести на 25 февраля. Фактически это даже не перенос, а начало нового праздника – Дня украинки, в честь дня рождения Леси Украинки.

Выходным хотят сделать 9 марта – праздник будет называться "Шевченков день", в честь дня рождения Тараса Шевченко.

1 мая планируют отменить, а выходной перенести в День матери, то есть на второе воскресенье мая.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему возникли споры спустя 8 марта и публиковал историю возникновения праздника.

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