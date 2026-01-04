Цены на продукты после Нового Года вырастут: что подорожает больше всего и почему

В начале 2026 года украинцев ждет неоднозначная ценовая ситуация, ведь молочная продукция высокой жирности и некоторые овощи временно подешевеют, но хлеб, яйца и тепличные овощи продолжат дорожать. Наибольшее влияние на цены будут иметь стоимость электроэнергии, погодные условия и реальная платежеспособность населения.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии СМИ. Одной из немногих категорий, где украинцы могут ожидать ощутимого облегчения для бюджета, станет молочная продукция с высоким процентом жирности. Речь идет прежде всего о сливках и сливочном масле.

Как объясняет Марчук, на складах перерабатывающих предприятий накопились значительные объемы такой продукции, а после новогодних праздников спрос традиционно снижается, это уже начало давить на цены в розничных сетях. "С января, когда спрос населения уменьшится, мы увидим еще большее снижение цен, ориентировочно на 10-15%. Молочная продукция высокой жирности станет доступнее, и это точно порадует потребителей", – отмечает эксперт.

В то же время ситуация с питьевым молоком выглядит менее оптимистичной. Хотя переработчики снизили закупочную цену более чем на 2 гривны за литр, этого фактически не видно на ценниках в магазинах. "Закупочная цена снижается, а на полках магазинов все остается без изменений. Здесь возникает вопрос к регулятору и к торговым сетям, почему эта разница не урегулирована на законодательном уровне", – отмечает Марчук.

Цены на овощи борщевого набора в конце 2025 года остаются необычно низкими. Причина – удачный урожай и длительный период плюсовых температур, которые позволили уменьшить расходы на хранение. По оценкам аграриев, капуста, свекла и морковь сейчас стоят примерно на 80% дешевле, чем в прошлом году. Однако эта ситуация не будет стабильной в течение всей зимы.

С наступлением морозов расходы на хранение овощей будут расти, особенно с учетом возможных отключений электроэнергии и необходимости подключения дополнительных источников питания. В случае холодной зимы цены могут начать ползти вверх уже в январе.

Однако настоящий перелом ожидается в конце февраля, в начале весны. Именно тогда качественной продукции на складах станет меньше, и это неизбежно подтолкнет цены вверх. "В этот период овощи борщевого набора могут подорожать на 10-20% – все будет зависеть от объемов предложения", – прогнозирует Марчук.

Совсем другая ситуация складывается с тепличными овощами. Отечественный сезон уже завершился, поэтому рынок почти полностью зависит от импорта. Основным поставщиком остается Турция, а закупки там обходятся недешево.

Хлеб в новом году будет оставаться одним из продуктов, которые системно дорожают. По словам эксперта, 2026 год во многом повторит сценарий двух предыдущих лет, когда по итогам года цены росли более чем на 20%. Ключевой фактор – электроэнергия, без стабильного электроснабжения невозможен ни один этап производства: от замеса теста до упаковки готовой продукции. Дополнительные расходы бизнеса неизбежно закладываются в конечную цену.

На мясном рынке ситуация выглядит более сдержанной. Свинина, которая несколько подорожала накануне праздников, уже во второй половине января может стабилизироваться или даже немного подешеветь из-за спада спроса. Зато говядина остается самым дорогим видом мяса.

Мировое сокращение поголовья, активный экспорт и высокие цены на внешних рынках удерживают стоимость на высоком уровне и внутри страны. "Говядина уже сейчас дорогая, и повышать цену дальше сложно – рынок ограничен платежеспособностью потребителей", – отмечает эксперт.

Курятина, как наиболее доступное мясо для украинцев, накануне праздников также дорожала. Однако в январе–феврале, когда спрос снижается, рынок имеет шанс стабилизироваться. Яичный рынок традиционно чувствителен к сезонным колебаниям. Перед праздниками спрос резко вырос, а предложение от домохозяйств сократилось. Кроме того, на себестоимость влияют цены на корма, логистику и электроэнергию.

Самой стабильной категорией остаются крупы и макаронные изделия. Предложение на рынке достаточное, и предпосылок для резкого роста цен пока нет. По словам Марчука, в ближайшие месяцы украинцы вряд ли увидят существенные изменения в этой группе товаров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине зафиксировали снижение спроса и цен на картофель – сейчас он продается по 6-12 грн/кг, что на 10% дешевле, чем неделей ранее. По сравнению с концом прошлого года картофель подешевел в среднем на 61%.

