Цены на популярный овощ в Украине снизились: почему и сколько теперь стоит

В Украине зафиксировали снижение спроса и цен на картофель – сейчас он продается по 6-12 грн/кг, что на 10% дешевле, чем неделей ранее. По сравнению с концом прошлого года картофель подешевел в среднем на 61% из-за слабого спроса, стабильные поставки и низкое качество продукции.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Оптовые компании не спешат увеличивать объемы закупок, поскольку спрос со стороны покупателей остается слабым.

В результате производители вынуждены корректировать отпускные цены в сторону снижения. Сейчас качественный картофель на внутреннем рынке Украины продается в пределах 6-12 гривен за килограмм. В среднем это на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Аналитики отмечают, что пока нет факторов, которые могли бы стимулировать подорожание этой продукции в краткосрочной перспективе.

Одной из главных причин снижения цен стало ослабление спроса. Накануне праздников потребители не демонстрируют привычной активности, что автоматически сдерживает рост стоимости. В то же время на рынке сохраняются стабильные поставки картофеля из местных хозяйств, что формирует избыточное предложение.

Еще один важный фактор – качество продукции. Большинство ключевых игроков рынка отмечают достаточно низкие качественные характеристики картофеля, что негативно влияет на темпы ее реализации. Поэтому оптовые покупатели не готовы платить более высокую цену, а часть партий продается медленнее или с дополнительными скидками.

Аналитики обращают внимание, что нынешняя ситуация существенно отличается от прошлогодней. По состоянию на конец декабря картофель в Украине продается в среднем на 61% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Такая разница объясняется как конъюнктурными изменениями спроса, так и структурными сдвигами в производстве.

За время полномасштабной войны структура выращивания картофеля в Украине существенно изменилась. Площади под этой культурой сократились примерно на 21%, а общие объемы производства уменьшились на 11%. В течение отдельных периодов это приводило к резким ценовым колебаниям, стоимость картофеля росла почти вдвое, с 11,2 до 24 гривен за килограмм.

Цены на картофель в супермаркетах

В целом же, по данным "Минфина", украинские супермаркеты сейчас продают картофель по 12,9-21 грн/кг. В частности:

Auchan – 11,9 грн/кг;

"Фора" – 10,9 грн/кг.

"Сильпо" – 16 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине накануне новогодних праздников тепличные помидоры подорожали в среднем на 20% и стоят 80-100 грн за килограмм из-за дефицита предложения и высокого спроса. Эксперты прогнозируют, что рост цен может замедлиться после праздников, но заметного удешевления в ближайшее время ожидать не стоит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!