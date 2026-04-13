Цены на популярный овощ в Украине взлетели почти вдвое: сколько теперь стоит килограмм

В Украине цены на тепличные помидоры за неделю выросли на 10% и стоят ориентировочно 160-180 грн/кг из-за дефицита продукции и подорожания импорта. В то же время, уже во второй половине апреля ситуация может стабилизироваться благодаря выходу на рынок нового урожая украинских тепличных томатов.

Видео дня

Об этом пишут аналитики EastFruit. По их словам, такой резкий рост цен не является случайным, ведь он сформировался под влиянием сразу нескольких факторов, которые наложились один на один и создали дефицит на рынке.

Главная причина – банальная нехватка продукции. На внутреннем рынке сейчас ограниченное предложение, ведь украинские тепличные хозяйства только начинают сбор нового урожая, и объемы пока остаются минимальными. В этот период рынок традиционно зависит от импорта.

Основным поставщиком помидоров для Украины остается Турция. Однако и там ситуация изменилась, ведь турецкие производители начали активнее экспортировать продукцию в страны Евросоюза, где спрос и цены выше. Как результат, меньше продукции попадает в Украину, а цены на импорт автоматически растут.

Несмотря на высокие цены, спрос на помидоры остается стабильно высоким. Участники рынка отмечают, что именно сочетание двух факторов – активного спроса и ограниченного предложения и стало ключевой причиной подорожания.

Если сравнивать с прошлым годом, ситуация выглядит еще более показательно. По состоянию на сейчас тепличные помидоры в Украине стоят в среднем на 77% дороже, чем в этот же период 2025 года.

Несмотря на стремительный рост, эксперты не исключают, что ситуация может измениться уже в ближайшее время. Во второй половине апреля на рынок начнет активно поступать продукция от украинских тепличных комбинатов. Однако многое будет зависеть от объемов урожая и погодных условий.

Цены на помидоры в супермаркетах

По данным"Минфина", по состоянию на 13 апреля в розничных сетях помидоры продаются в среднем по 253,16 грн/кг, в зависимости от сорта. По сравнению с мартом цены на некоторые сорта выросли примерно на 72 грн. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:

Novus – 217,89 грн/кг;

"Сильпо" – 279,40 грн/кг;

"Varus" – 229,90 грн/кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!