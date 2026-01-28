Цены на популярный овощ в Украине начали расти: сколько теперь стоит

В Украине после длительной паузы начали расти цены на картофель – оптовые расценки поднялись до 7-13 грн за килограмм из-за сокращения предложения. В то же время, несмотря на подорожание, картофель все еще стоит на 60-65% дешевле, чем в этот же период в прошлом году.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Осенью 2025 года на внутреннем рынке наблюдалось постепенное снижение отпускных цен на картофель.

Продавцы пытались как можно быстрее реализовать имеющиеся партии, особенно те, которые не подлежали длительному хранению. Поэтому с начала второй декады декабря фермеры и оптовики все чаще шли на снижение цен, чтобы избежать потерь продукции.

Такой тренд сохранялся вплоть до начала нового года, когда рынок фактически "застыл" – спрос был стабильным, а цены оставались без изменений. С середины января оптовые цены на картофель начали расти. По данным EastFruit, продавцы, опираясь на стабильный спрос и ощутимое сокращение предложения, повысили отпускные цены до уровня 7-13 грн за килограмм. В среднем это на 16% дороже, чем в конце первой декады января.

Представители оптовых компаний все чаще жалуются на дефицит качественного картофеля в местных хозяйствах. Найти достаточные объемы продукции надлежащего качества становится сложнее, что дополнительно подталкивает цены вверх.

Эксперты называют главной причиной нынешнего подорожания общее сокращение предложения картофеля на внутреннем рынке. Часть производителей, которые не имеют современных хранилищ для длительного хранения, завершили продажи еще до наступления морозов в начале года.

В то же время владельцы качественного картофеля не спешат выходить на рынок. Основные запасы они держат в хранилищах, рассчитывая на дальнейший рост цен в ближайшие месяцы. Такая тактика ограничивает предложение и создает дополнительное давление на рынок.

Свою роль в нынешней ситуации сыграли и погодные условия во время уборки урожая в 2025 году. По словам фермеров, дождливая осень в ряде регионов негативно повлияла не только на внешний вид картофеля, но и на его лежкость. Из-за этого часть продукции быстрее теряла товарные качества и не могла храниться длительное время.

Кроме того, производители отмечают, что посадочный материал украинского происхождения, который активно использовался в прошлом году, оказался не самого лучшего качества. Несмотря на текущий рост, аналитики отмечают, что сегодняшние цены на картофель в Украине все еще остаются значительно ниже, чем в прошлом году. В среднем отпускная стоимость на 60-65% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда рынок переживал совсем другие ценовые реалии.

Цены на картофель в супермаркетах

В целом же, по данным "Минфина", украинские супермаркеты сейчас продают картофель по 16,3-23,4 грн/кг. В частности:

АТБ – 13,39 грн/кг;

Фора – 14,20 грн/кг;

Сильпо – 16 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине наметилась тенденция роста цен на морковь, которые с начала года находились на плато. Всего за несколько дней производители повысили цены на свою продукцию на 15%. Сейчас же в супермаркетах морковь продается по 10,80-18,30 гривен за килограмм.

