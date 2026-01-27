В Украине развернулись цены на популярный овощ: какая ситуация в супермаркетах

В Украине наметилась тенденция роста цен на морковь, которые с начала года находились на плато. Только за несколько дней производители повысили цены на свою продукцию на 15%. Сейчас же в супермаркетах морковь продается по 10,80-18,30 гривни за килограмм.

Видео дня

О ситуации на рынке сообщили в EastFruit. Подорожание моркови связали с общим сокращением предложения корнеплодов от местных производителей в Украине.

Почему дорожает морковь и что будет дальше

Подорожание в сегменте моркови участники рынка объясняют заметным сокращением предложения этой продукции. "На сегодня продажи этих корнеплодов из необорудованных хранилищ практически завершены, также существенно уменьшилось предложение некондиционной моркови, что, в свою очередь, позволило производителям повысить цены на продукцию высшего качества", – объясняют они.

В то же время большинство владельцев качественной моркови продолжают сдерживать продажи, рассчитывая на еще более существенный рост цен в этом сегменте. Большинство экспертов сходятся во мнении, что это может произойти ближе к середине весны.

Какие цены на морковь

Эксперты сообщают, что украинские фермеры готовы отгружать морковь не дешевле чем по 6-12 грн/кг. Это в среднем на 15% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели (19-23 января), но сразу на 70% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Впрочем, по данным "Минфина", средняя стоимость моркови в украинских супермаркетах – 14,67 грн за 1 кг. По сравнению с декабрем-2025 цены выросли на 3,7 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что цены на этот овощ в крупнейших торговых сетях следующие:

Megamarket – 18,30 грн/кг;

"Фора" – 11,90 грн/кг;

Auchan – 10,80 грн/кг;

Metro – 14,90 грн/кг

Varus – 11,90 грн/кг;

Novus – 10,89 грн/кг;

АТБ – 10,89 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине продолжается рост цен на овощи, прежде всего на огурцы и помидоры, а также на отдельные фрукты, в частности виноград и груши. В то же время из-за увеличения предложения дешевеют свекла, синяя капуста, зеленый лук и апельсины, что частично сдерживает общее подорожание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!