Цена на землю в Украине значительно выросла: сколько стоит и где дороже всего покупать

В 2024 году средняя цена сельскохозяйственной земли в Украине выросла до 44 тысяч гривен за гектар, что на 19% больше, чем в конце 2023 года. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на 10-15% из-за повышения инвестиционной привлекательности и девальвации гривны.

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Об этом сообщил эксперт по аграрной и земельной политике Романа Нейтера в комментарии СМИ. За три года функционирования открытого рынка земли в Украине было продано 567 000 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Согласно данным Госгеокадастра, украинцы заключили более 254 тысяч соглашений, при этом средняя стоимость земли составила 41 тысячу гривен за гектар. Наиболее популярными стали угодья в Полтавской области, где было приобретено 60 360 гектаров по средней цене 42,75 тысячи гривен за гектар. В 2023 году было продано больше земли – 179 921 гектар.

Война оказала значительное влияние на спрос и цены на землю в Украине. В 2024 году в Полтавской области было приобретено 17 036,6 гектаров по 52,59 тысячи гривен за гектар, на Днепропетровщине – 12 952,7 гектаров по 34 тысячи гривен, а в Кировоградской области – 9 375 гектаров по 38 тысяч гривен. Самой дорогой стала земля в Ивано-Франковской области, где цена достигла 101 тысячи гривен за гектар.

Роман Нейтер отмечает, что средневзвешенная цена сельскохозяйственной земли в Украине выросла на 19% с декабря 2023 по июнь 2024 года. Средняя цена увеличилась с 37,1 тысячи гривен за гектар до 44 тысяч гривен за гектар. По словам Нейтера, официальные цены, указанные в зарегистрированных сделках купли-продажи, ниже рыночной стоимости, но процентное изменение официальной цены соответствует изменению рыночной цены.

Наибольший рост цен на землю отмечался в Полтавской области, где цены поднялись на 53%. Это объясняется тем, что в этом регионе больше всего земель приобрели юридические лица, обычно платящие более высокую цену за участки.

Значительный рост цен также наблюдался в Волынской области ( +50% ), Житомирской ( +33% ) и Хмельницкой ( 23% ) областях. В то же время во Львовской и Херсонской областях цены на землю снизились на 21% и 19% соответственно. "Важно заметить, что именно в Полтавской области больше всего земель приобрели юрлица, которые, в среднем, платят более высокую цену за земельные участки (или декларируют полную цену, а не минимально возможную)", - отметил Роман Нейтер.

Координатор земельного комитета УКАБ Игорь Лисецкий прогнозирует дальнейший рост цен на землю на 10-15%. Этот рост обусловлен несколькими ключевыми факторами, среди которых повышение инвестиционной привлекательности земельных участков и девальвация гривны, что способствует увеличению цен на землю. "В случае с Львовской областью причиной является высокая база для сравнения – это регион с одними из самых дорогих земель в Украине, если считать по официальным ценам", – пояснил Нейтер.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за три года открытого рынка земли в Украине было продано 567 тысяч гектаров сельхозугодий по средней цене 41 тысяча гривен за гектар, причем наиболее востребованными стали земли в Полтавской области.

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