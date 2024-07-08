Украинцы во время полномасштабной войны активно продают землю: где больше всего

За три года открытого рынка земли в Украине было продано 567 тысяч гектаров сельхозугодий по средней цене 41 тысяча гривен за гектар, причем наиболее востребованными стали земли в Полтавской области.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабота. Однако основным путем передачи земли все равно остается наследство, составляющее 65% всех случаев смены собственника.

Наиболее востребованными стали земли в Полтавской области, а самыми дорогими – в Ивано-Франковской области. Суммарно было заключено более 254 тысяч сделок по купле-продаже земли, а средняя стоимость одного гектара составила 41 тысячу гривен.

С момента открытия рынка земли в 2021 году украинцы активно покупают и продают сельскохозяйственные угодья. За этот период было заключено 253416 сделок, охватывающих площадь 567322 гектаров. Больше всего сделок состоялось в 2023 году, когда было продано 179921 гектаров земли.

Полтавщина оказалась самой популярной областью для покупки земли, где было продано 60360 гектаров по средней цене 42,75 тысяч гривен за гектар. За ней следуют Днепропетровщина с 58869 гектаров и Харьковщина с 54458 гектаров.

В 2024 году тенденции поменялись. Полтавщина осталась лидером по продаже земли, где было продано 17 036,6 гектаров по цене 52,59 тысячи гривен за гектар. Однако Днепропетровщина продала 12 952,7 гектара по 34 тысячи гривен за гектар.

В то время Харьковщину, которая является прифронтовой зоной, вытеснила Кировоградщина, где было продано 9375 гектаров по цене 38 тысяч гривен за гектар. Цены на землю значительно варьируются в зависимости от региона. В 2024 году наиболее дорогими стали земли в Ивано-Франковской области, где средняя стоимость одного гектара достигла 101 тысяч гривен.

Несмотря на активный рынок купли-продажи, только четверть земельных угодий сменяют собственника из-за этих соглашений. Большинство земельных участков передаются по наследству – это 65% от всех отчуждений. Другие способы смены владельца включают дарение (8,3%), мину (0,1%), наследственные договоры (0,0%) и доверительную собственность (0,0%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на землю сельхозназначения выросли до самого высокого уровня за все время существования рынка земли. Так, в мае 2024 средневзвешенная цена гектара составила 45 тыс. грн.

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