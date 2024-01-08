В Украине выплатят до 10 тыс. грн "зимней помощи" жителям одной области: стало известно, кто получит

В Украине выплачивают помощь гражданам, проживающим в Тернопольской области и не оформлявшим статус ВПЛ (внутреннее перемещенного лица). Такие лица могут получить от Красного Креста зимнюю финподдержку в размере 9,6 тыс. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной военной администрации в Facebook. Выплата предоставляется в размере 3,2 тыс. грн в период 3 месяцев.

На помощь в 9,6 тыс. с 9 по 26 января могут рассчитывать лица, которые не регистрировались в период последних 3 месяцев и относятся к следующим категориям:

многодетные;

одинокие пенсионеры;

одинокие матери и родители;

семьи, воспитывающие детей с ограниченными физическими возможностями.

Регистрация на осуществление выплаты должна состояться с 9 по 19 января в городах Борщев, Бучач, Чортков, Бережаны, Кременец и Збараж, пгт Гусятин, Подволочиск и Толстое. При этом если украинцы не успели пройти первую регистрацию, то еще одна сессия ожидается с 22 по 26 января в городе Тернополь (ул. Мостовая-Бичная, 6).

OBOZ.UA писал ранее о том, что в Украине часть внутренне перемещенных лиц больше не будет получать выплаты от государства. В частности, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.

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