У скандальной главы МСЭК Крупы и ее семьи нашли миллионы на счетах в польских банках

У скандальной главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы и ее семьи обнаружили миллионы гривен на счетах в польских банках. В частности, уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сама Крупа перевела на счет в Bank Polska $590 тыс., на сегодняшний день это более 24 млн грн в эквиваленте.

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Такие сведения обнаружил "Главком" в судебном реестре. Речь идет об уголовном производстве по подозрению, предъявленному Крупе по ст. 368-5 Уголовного кодекса – "Незаконное обогащение".

Отмечается, что в полном тексте постановления Печерского районного суда г. Киева, которое касается ареста Крупы, говорится о сбережениях Крупы и ее родственников, которые те хранят в иностранных банках. Интересно, что эти средства не были отображены в декларации Крупы за 2023 год.

Среди прочего, речь идет о $590 тыс. самой Крупы. На момент совершения операции сумма в гривне составляла 21,5 млн грн, теперь – более 24 млн. Их сама Татьяна Крупа перечислила на счет польского банка Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Утверждается, что квитанция об операции от 26 октября 2022 года была обнаружена следователями ДБР во время обыска квартиры главы МСЭК в начале октября 2024 года.

Однако сбережения семьи Крупы в заграничных банках не исчерпываются счетом самой главы МСЭК. Так, следствие утверждает, что ее супруг Владимир хранил в польских банках 11,3 тыс. евро и $1,2 млн (по нынешнему курсу это суммарно почти 50 млн грн).

Также по месту жительства Крупы правоохранители обнаружили расписку от 4 сентября 2024 года с подписью одного из застройщиков г. Хмельницкий. В документе говорится о продаже объекта недвижимости за $430 тыс. Однако не известно, что именно за объект, кто является продавцом, кто покупателем, а также кто у кого одолжил указанные средства.

По версии следствия, общая сумма средств, происхождение которых должна объяснить Крупа, составляет около 137 млн грн (из них 1,19 млн грн, 135,2 тыс. евро и $3,17 млн). Все эти сбережения были обнаружены во время обыска дома у чиновницы и не были отображены в ее декларации. Еще $93 тыс. и 2 тыс. евро были изъяты по месту работы Крупы.

Напомним, 4 октября 2024 года Татьянку Крупу и ее сына Александра, который находился на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков нашлось наличных в разных валютах на $6 млн.

Впоследствии, 7 октября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для Крупы. В качестве альтернативы установлен залог в размере 500 млн грн.

Согласно официальным документам, Крупа и ее близкие родственники имеют в собственности 39 земельных участков на 27,885 гектара. А также электростанции и миллионы гривен наличными. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 гривен.

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