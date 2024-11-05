На миллионы скандальной главы МСЭК Татьяны Крупы наложили арест: решение суда и список имущества

На имущество скандально известной руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы наложили арест. В частности, под ограничение попали ее наличка: 5 051 950 грн, 5 113 300 долларов и 301 060 евро.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Соответствующее решение 31 октября принял Высший антикоррупционный суд. Речь идет о средствах, изъятых по месту и в рабочем кабинете главы Хмельницкой МСЭК. Кроме того, суд наложил на другое имущество Крупы:

документы по проектированию строительства пяти домов;

строительства пяти домов; договоры купли-продажи земельных участков ;

; ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон IPhone 10 ;

; две коробки с золотыми изделиями из желтого металла с белыми камнями;

из желтого металла с белыми камнями; брендовые украшения, медицинская документация и банковские карты.

По решению суда наложен арест на распечатанные декларации Татьяны Крупы за 2021, 2022 и 2023 годы, проект ответа на Нацагентство по предотвращению коррупции, справку о выплате дивидендов и техническую документацию на земельные участки мужа. Под арест также попала проектная документация строительства-реконструкции дискоклуба в парке имени Чекмана и журналы выполненных работ.

Арест Татьяны Крупы: скандал с главой Хмельницкой МСЭК

4 октября 2024 Татьяну Крупу и ее сына Александра, находившегося на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков была обнаружена наличность в разных валютах на $6 млн.

Впоследствии, 7 октября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для Крупы. В качестве альтернативы установлен залог в размере 500 млн грн.

Согласно официальным документам, Крупа и ее близкие родственники имеют в собственности 39 земельных участков на 27,885 га. А также электростанции и миллионы гривен наличными. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, также следствие обнаружило у Крупы и ее семьи миллионные счета в польских банках. Эти средства не были отражены в декларации Крупы за 2023 год.

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