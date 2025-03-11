Судья попросил ПФУ поднять пенсию: после отказа он обратился в суд и получил выплату в 200 тысяч. грн в месяц

Судья Верховинского районного суда Ивано-Франковской области в отставке Василий Токарук через суд поднял себе пенсию почти до 200 тыс. грн. Ранее судья получал пенсию в размере более 138 тыс. грн.

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Об этом идет речь в решении Харьковского окружного административного суда. Судья еще в прошлом году обратился в Главное управление Пенсионного фонда в Ивано-Франковской области с просьбой повысить ему пенсию, потому что выросла зарплата у судьи.

Пенсионный фонд рассмотрел обращение и решил: "отказано в проведении такого перерасчета в связи с отсутствием законных оснований для его проведения". Токарук имеет право на пенсию в размере 62% зарплаты. Его пенсия подсчитана из зарплаты в 223,3 тыс. грн. При этом актуальный размер зарыпаемой судьи составляет:

321725 грн, с которой должностной оклад – 189250 грн, доплата за выслугу лет – 132475 грн., исходя из базового размера должностного оклада судьи апелляционного суда – 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 01 января 2024 – 30

После пересчета с учетом новой зарплаты пенсия Токарука должна составить 199,4 тыс. грн. Судья с таким расчетом согласился.

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области осуществить с 01.01.2024г. перерасчет ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке на основании справки Харьковского апелляционного суда №04-35/100 от 02.12.2024г., согласно которой судейское вознаграждение работающего судьи Харьковского апелляционного суда по состоянию на 01.01.2024г. должна составлять – 321 725 грн", – говорится в решении суда.

Отметим, в Украине с января 2022 по январь 2025 средняя пенсия судьи (пожизненное денежное содержание) выросла с 90 822 до 107 040 грн. При этом за последние пять лет пенсия судьи выросла более чем вдвое.

Об этом говорится в данных ПФУ, имеющихся в распоряжении. Так, еще в 2020 году средняя пенсия судьи составляла 45874 грн. Постепенно выплата достигла более 107 тысяч. грн. В то же время в судах служители Фемиды значительно повышают свои выплаты.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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