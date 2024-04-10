В ЕС сняли санкции с известных российских олигархов: имена и подробности

Суд Европейского Союза в Люксембурге распорядился исключить из санкционных списков ЕС двух российских олигархов – сооснователей концерна "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена. Решение принято 10 апреля.

Об этом говорится в решении суда. Отмечается, что свое решение суд аргументировал тем, что:

"ни одна из причин, изложенных в первоначальных санкционных актах, не является достаточно обоснованной";

соответственно, включение Авена и Фридмана в санкционные списки не было оправданным.

"Что касается продления действия актов, суд считает, что Совет ЕС не предоставил никаких дополнительных доказательств по сравнению с теми, на которые он опирался в первоначальных актах", – говорится в документе.

Суд не увидел связи российских олигархов с Путиным

В то же время, подчеркивается, по мнению суда хотя и есть основания считать, что Фридман и Авен близки к окружению главы Кремля Владимира Путина или к нему самому, "они не демонстрируют, что [олигархи] поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины"

Кроме того, считает суд, эти основания не доказывают, что Фридман и Авен оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины. А также, "что они получали выгоду от этих лиц".

Фридман и Авен – основатели и акционеры российского "Альфа-Банка". После начала полномасштабной войны в Украине они покинули Россию, но, тем не менее, оказались под санкциями ЕС и Великобритании. В августе 2023 года они были также внесены в санкционный список США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее холдинг российских олигархов Фридмана и Авена ABH Holdings (АВНН, Люксембург) обратился в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) с иском против Украины на сумму более $1 млрд. Такую компенсацию российские бизнесмены требуют за национализацию Украиной Сенс Банка, который ранее назывался Альфа-банк Украина.

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