В Германии лишат выплат беженцев из Украины: какое решение приняло правительство Мерца

Немецкое правительство согласилось отменить систему выплат по безработице (Bürgergeld, или "бюргергельд") в ее нынешнем виде. Уже очень скоро требования к получателям, среди которых – немало беженцев из Украины, планируют значительно ужесточить. Они могут потерять поддержку за пропуски встреч в центре занятости.

Как сообщает DW, соответствующий законопроект министра труда Бербель Бас федеральное правительство поддержало 17 декабря. Теперь его должен согласовать Бундестаг.

Новые правила выплат

По данным Евростата, по состоянию на 31 октября статус временной защиты в Германии был предоставлен 1,22 млн украинских граждан. Около 700 тыс. из них получают выплаты по безработице, а также оплату аренды за жилье, коммунальных услуг, отопления и медицинского страхования. Но правительство предлагает ввести новые жесткие правила:

за пропуск одного приема в центре занятости ежемесячное пособие урежут на 30%;

если не явиться на второй прием – еще на 30%;

за пропуск третьей встречи выплату помощи будет прекращено полностью;

тем, кто не появится в следующем месяце, прекратят оплату жилья и отопления.

Впрочем, получатели будут иметь возможность объяснить причину пропусков – по телефону или во время личного разговора. К тому же лиц с психическими расстройствами не будут лишать выплат полностью.

Другие детали реформы

Также изменится подход и в отношении имущества получателей соцпомощи – льготный период, в течение которого не учитываются собственные накопления, будет отменен. Поэтому прежде чем получить помощь, заявитель с многотысячными накоплениями на банковском счете будет опираться на собственные средства. Также размер максимального объема защищенных сбережений привяжут к возрасту, а расходы на жилье будут покрывать только в небольшом объеме.

К тому же основной задачей центров занятости станет трудоустройство получателей, но переобучению или переквалификации будут предоставлять приоритет, если такие варианты будут более перспективным. Меры поддержки будут предоставлять, согласно плану сотрудничества, разработанного совместно ведомством и получателем помощи.

Что останется неизменным

Стандартный размер выплаты останется на уровне 563 евро .

. Для заявителей, которые находятся в партнерстве – 506 евро .

. Для несовершеннолетних – 357-451 евро с надбавкой в 20 евро.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что немецкое правительство планирует снизить соцвыплаты для украинцев – будут получать 441 вместо 563 евро. Новые правила для беженцев, которые зарегистрировались в стране после 1 апреля 2025 года.

