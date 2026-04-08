В стране ЕС изменили условия бесплатного образования для граждан Украины: что должны знать студенты

Правительство Австрии продолжило льготы для украинских студентов. Им разрешили бесплатно учиться в государственных университетах в течение летнего семестра 2026 года – стоимость образования покроет стипендия Эрнста Маха.

Об этом сообщили в Австрийской службе обменов (OEAD). Это означает, что сотни будущих украинских ученых и в дальнейшем будут получать более 700 евро в месяц.

О программе

Стипендиальная программа Эрнста Маха финансируется Федеральным министерством по делам женщин, науки и исследований Австрии. Ее цель – учебное или исследовательское пребывание студентов и преподавателей иностранных университетов.

В частности предусматривается поддержка украинских студентов, выпускников, докторантов для получения ими первой академической степени в Австрии. То есть те, чьи заявки были одобрены до 31 марта 2025 года и кто получал стипендию в летнем семестре 2025 года. Новые заявки пока не принимаются.

По данным Министерства образования, науки и исследований Австрии, только в 2025 году в стране училось около 5,4 тыс. студентов из Украины, большинство из которых выбрали государственные университеты. Из них 715 получали стипендию Эрнста Маха.

Условия программы

После продления программа продлится до 30 июня 2026 года. При этом размер стипендии составляет 715 евро в месяц.

Причем средства, уже уплаченные студентами, вернут. Стандартный взнос для иностранцев составляет примерно 751,92 евро. Студенты из Австрии и стран ЕС обычно не платят за обучение, если не превышают стандартный срок более чем на два семестра. После начала полномасштабной войны для украинцев также сделали исключение.

В то же время университеты прикладных наук и частные заведения не обязаны применять те же правила. В то же время некоторые из них самостоятельно вводят поддержку для украинских студентов – скидки или индивидуальные условия обучения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Австрия определила карту RWR+, как главный путь для украинцев после завершения временной защиты, но для ее получения нужно иметь официальную работу, достаточный доход и базовое знание немецкого языка. Несмотря на продление защиты до 2027 года, именно сейчас украинцам стоит готовиться к переходу, ведь новые правила делают акцент на трудоустройстве и интеграции.

