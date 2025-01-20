Страна ЕС будет урезать выплаты беженцам, если они будут игнорировать правила: какие именно и сколько сейчас платят

Украинцы, которые ищут убежища в Германии, могут потерять часть или полностью социальную помощь из-за нарушений правил, таких как отказ от участия в интеграционных курсах или предложениях работы. Социальная помощь для беженцев варьируется от 357 евро (15 560 грн) для детей до 6 лет до 563 евро (24 539 грн) для одиноких взрослых.

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Об этом пишет Ukrainian in Germany. Лица, получившие статус временной защиты, имеют право на финансовую поддержку, позволяющую покрывать базовые потребности. Однако незнание правил или игнорирование обязательств может привести к уменьшению размера помощи.

Размер социальной помощи зависит от возраста и статуса получателя. Согласно последним данным, суммы выплат таковы:

563 евро (24 539 грн) – для одиноких взрослых, родителей-одиночек или взрослых с несовершеннолетними партнерами;

– для одиноких взрослых, родителей-одиночек или взрослых с несовершеннолетними партнерами; 506 евро (22 054 грн) – для взрослых в паре;

– для взрослых в паре; 451 евро (19 657 грн) – для молодежи в возрасте 15-24 года, если они проживают отдельно;

– для молодежи в возрасте 15-24 года, если они проживают отдельно; 471 евро (20 529 грн) – для подростков в возрасте 14-17 лет;

– для подростков в возрасте 14-17 лет; 390 евро (16 998 грн) – для детей 6-13 лет;

– для детей 6-13 лет; 357 евро (15 569 грн) – для детей младше 6 лет.

Эти выплаты покрывают расходы на жилье, питание и другие базовые нужды. Но чтобы сохранить право на выплаты, необходимо соблюдать определенные правила.

Согласно немецкому законодательству, получатели социальной помощи должны выполнять ряд обязанностей. Несоблюдение этих требований или нарушение может привести к сокращению выплат. Вот основные причины:

отказ от участия в интеграционных курсах или работе;

Интеграционные курсы – ключевой элемент адаптации, включающий изучение языка и ознакомление с культурой Германии. Отказ от их посещения или предложения работы наказывается следующим образом:

10% снижение выплат – за первое нарушение;

– за первое нарушение; 20% снижение выплат – за второе нарушение;

– за второе нарушение; 30% снижение выплат – за третье нарушение.

Продолжительность сокращения зависит от количества нарушений. Она может составлять от 1 до 3 месяцев.

отказ от работы или учебы;

Если лицо дважды отказывается от предложенной работы или обучения в течение года, выплаты могут быть уменьшены или даже прекращены сроком до 2 месяцев. Если между нарушениями прошел год, то предыдущие случаи не учитываются. Если лицо имеет объективные причины отказа от работы, это не повлияет на выплаты.

несоблюдение правил отчётности.

Украинцы обязаны информировать центр занятости об изменениях в своей ситуации:

трудоустройство;

смена места жительства;

изменения в семейном положении.

В случае утаивания таких фактов возможны как финансовые санкции, так и юридические последствия. Чтобы сохранить полный размер помощи, важно соблюдать несколько простых рекомендаций:

посещайте интеграционные курсы: это поможет не только выполнить требования, но и скорее освоиться в Германии;

это поможет не только выполнить требования, но и скорее освоиться в Германии; не игнорируйте предложения работы: если возникли затруднения, обращайтесь к представителям центра занятости;

если возникли затруднения, обращайтесь к представителям центра занятости; своевременно сообщайте об изменениях: открытость по отношению к вашему положению поможет избежать недоразумений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Норвегия расширила список безопасных регионов Украины, жители которых больше не могут получить коллективную защиту. В список входят Ивано-Франковская, Львовская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская, Черкасская, Винницкая и другие области.

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