Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, во что лучше вкладывать деньги

Финансисты советуют тем украинцам, которые хотят получить более высокую доходность, вкладываться в гривневые депозиты. Ведь в 2024 году гривневые облигации показали лучший результат, опередив девальвацию, несмотря на ее существенные темпы в первой половине года. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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Об этом рассказал директор по управлению активами ICU Григорий Овчаренко. Он отметил: в валюту же стоит вкладываться, если "соглашаетесь на меньшую доходность".

"Если бы в начале года мы купили безналичный доллар, а в конце мая его продали, то получили бы 5,5% дохода в гривне. Можно заметить, что курс доллара за этот период вырос на 6,8%, но следует учитывать спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.). Для доллара это составляет 1,1-1,2%, если мы говорим о безналичном", – сказал Овчаренко.

Согласно же украинскому индексу ставок по депозитам физических лиц, отметил он, в начале года банки готовы были взять деньги в год под 14,3%. Следовательно, при инвестиции в 100 тыс. грн за 5 месяцев было бы насчитано 6% дохода или 6 000 грн.

"Но удержали бы налоги, а именно 18% НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и 1,5% военного сбора. Соответственно после их уплаты, мы уже имели 4,8% или 4 800 грн", – объяснил финансист.

В то же время, если бы вместо депозита были приобретены годовые гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), к концу мая доходность составила 7,7% или 7 750 грн. При этом, подчеркнул, Овчаренко, доходы по ОВГЗ не облагаются налогом.

"Ретроспективно гривневые облигации показали лучший результат, опередив девальвацию, несмотря на ее существенные темпы в первой половине года. ... Годовые ОВГЗ сейчас имеют ставки на уровне 15%. Так что, если вы ожидаете, что рост курса гривни будет меньше, то есть в июне 2025 года гривня будет ниже 47 грн/доллар, то инвестиции в гривню потенциально выгоднее", – отметил Овчаренко.

При этом он подчеркнул: более высокая безопасность валютных сбережений "не дается безвозмездно". Так:

доходность депозиотов после налогообложения составит в лучших случаях 2%;

по валютным ОВГЗ ставка будет ближе к 4%, "но этот инструмент часто имеет более высокий порог входа".

В целом же, объяснил финансист, выбор между гривней и валютой зависит от целей и ожиданий. Ведь хотя в обществе есть стереотип "безальтернативности" доллара, "часто это скорее эмоциональная защитная реакция, чем математический расчет".

"Если вы хотите получить более высокую доходность и не ожидаете резкого падения курса гривны, то гривневые инструменты могут составить большую часть вашего текущего портфеля. Если же наоборот, вы не хотите брать курсовой риск и соглашаетесь на меньшую доходность, тогда большая доля валютных инвестиций – ваш путь", – резюмировал Овчаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе в ближайшие дни ожидают заметного изменения курса наличного доллара. Так, по прогнозам, до 7 июля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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