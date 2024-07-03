Обменники готовятся менять курс доллара: чего ожидать украинцам

В банковском секторе в ближайшие дни ожидают заметного изменения курса наличного доллара. Так, по прогнозам, до 7 июля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Вечером же 3 июля банки выставили курс на среднем уровне 40,6/41,05 грн (покупка/продажа). Обменники – 40,63/40,94 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: в целом, ситуация на валютном рынке "будет более-менее успокоенной". Дело в том, что, объяснил он, у Нацбанка есть достаточно механизмов для:

преодоления разрыва между предложением и спросом;

установления равновесия на валютном рынке, "что мгновенно отразится на курсовых показателях".

"Ситуация на валютном рынке в начале и в течение всего июля будет вполне прогнозируемой: несмотря на инфляционное напряжение курсовые показатели будут колебаться в пределах новых коридоров. Кроме того, основные показатели рынка также останутся, образно говоря стабильными," – сообщил банкир.

Официальный установил исторический рекорд

В то же время, НБУ обновил официальный курс доллара до исторического рекорда. На 4 июля он выставлен на уровне 40,76 грн, что на 1 коп. превышает текущий курс – также рекордный.

Впрочем, причин для паники нет, ведь не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее. Кроме того, наличный курс уже давно превысил этот показатель.

В частности, глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее напомнил: наличный курс за 40 грн/доллар в Украине был еще в июле 2022 года. И по прошествии почти 2-х лет ситуация на наличном валютном рынке "едва изменилась".

Как сообщал OBOZ.UA, в краткосрочной же перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать, резона нет. Впрочем, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Что, тем не менее, не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса.

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