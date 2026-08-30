Стоит делать всем, кто платит за коммуналку: какой документ советуют хранить 5 лет

Юристы советуют украинцам не выбрасывать квитанции после оплаты электроэнергии, газ, воды и т.д. Наоброт, их следует хранить в течение 5 лет – ведь в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу.

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Об этом говорится в материале "На пенсии". Его авторы объясняют:

Квитанции подтверждают факт расчета за коммунальные услуги.

Эти документы также имеют важное значение в случае судебных споров – ведь они позволяют доказать отсутствие задолженности, а также отстоять права потребителя в конфликтах с предприятиями жилищно-коммунальной сферы.

"Даже добросовестные плательщики могут столкнуться с проблемами: потерянные данные в системах учета или технические ошибки приводят к появлению мнимых долгов. В такой ситуации именно квитанции – главное подтверждение того, что услуги были оплачены вовремя и в полном объеме", – подчеркнули специалисты.

Что должно быть в квитанциях

В то же время, подчеркивается, важно, чтобы такой документ содержал ряд пунктов. В частности:

Дату операции.

Сумму и реквизиты получателя.

Печать или подтверждение банка (в электронном формате).

"Если квитанция напечатана без печати, рекомендуется запросить официальный документ с подписью и штампом банка. Кроме того, пользователи могут обратиться в свой банк за выпиской всех платежей за нужный период", – говорится в материале.

Хранить нужно не только бумажные квитанции

Вместе с тем, подчеркивается, электронные квитанции, которые "выдают", если оплата совершалась через банк, также будут действительны в судах. А потому их также нужно хранить.

"Если в вашей ежемесячной платежке вдруг появился непонятный долг или не засчитался предыдущий платеж, то алгоритм действий зависит от наличия доказательств. При наличии бумажного чека или сохраненной электронной квитанции из банка потребителю необходимо обратиться в сервисный центр компании-поставщика (например, облэнерго или водоканала) с заявлением о сверке счетов", – объяснили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, чьи дома и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 335, так и 2 400 грн.

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