Старый фотоаппарат продали на аукционе более чем за 1,5 млн евро: почему он такой ценный

Редкий фотоаппарат Leica MP2 1958 года продали на аукционе в Германии за 1,56 млн евро. Этот апарат был разработан в рамках серии испытаний камер, предназначенных для фотожурналистики. Всего было выпущено 27 экземпляров Leica MP2.

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Об этом сообщает Hypebeast. Отмечается: из этих 27-ми камер в 6-ти была использована т.н. "черная краска" – в отличие от стандартных моделей MP2, которые имели хромированное покрытие, Leica MP2 Blank Paint была выкрашена в черный лак. Что делает эти экземпляры еще более желанными для коллекционеров. И именно такая камера была продана на аукционе.

"Результат торгов подчеркивает исключительную популярность, которой система Leica M до сих пор пользуется. Причем, как среди коллекционеров, так и среди профессиональных фотографов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: изначально за Leica MP2 1958 года ожидали получить гораздо меньшую сумму. "Аукционеры поначалу надеялись, что за камеру заплатят от 700 тыс. до 800 тыс. евро", – рассказали авторы материала.

За редкую монету заплатили 1 млн евро

Ранее же в Нидерландах редкая монета в четверть голландского гульдена была продана на аукционе по рекордной цене. Стоимость монеты на торгах составила более 1 млн евро. На ней изображена 10-летняя королева Вильгельмина, когда та вступила на престол.

"Это Святой Грааль нидерландской валюты. Чрезвычайно редкий", – оценил монету медиатор торгов Жакко Шепер.

Монету продали не впервые – за последние 130 лет ее выставляли на аукцион уже четыре раза. В последний раз – в 2001 году, когда она была продана за 95 тыс. евро. То есть с тех пор ее цена выросла почти в 9 раз.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, керамическую козу, изготовленную королем Чарльзом III, продали на аукционе в Стаффордшире за 14 тыс. долларов (584 546 тыс. грн). Это маленькое керамическое животное более полувека хранилось у канадца Рэймонда Паттена, получившего его в качестве подарка от своей двоюродной тети на 21-й день рождения.

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