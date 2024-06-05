Керамическую статуэтку козы продали на аукционе за $14 тысяч: в чем ее особенность. Фото

Керамическую козу, изготовленную королем Чарльзом III, продали на аукционе в Стаффордшире за 14 тыс. долларов (584 546 тыс. грн). Это маленькое керамическое животное более полувека хранилось у канадца Рэймонда Паттена, получившего его в качестве подарка от своей двоюродной тети на 21-й день рождения.

Об этом пишет аукционный дом Hansons. Керамическая коза имеет интересную историю. Ее создал тогдашний принц Уэльский Чарльз во время своего обучения в Кембриджском университете в конце 1960-х годов.

Реймонду Паттену ее подарила двоюродная тетя, работавшая поваром у президента Квинс-колледжа в Кембридже. Она лично знала принца Чарльза и была горда, что он учился в университете, где она работала. "Я считаю, что она лично знала будущего короля. Я дорожил козой всю свою жизнь", – сказал Паттен.

Реймонд Паттен решил выставить козу на аукцион из-за ее исторического значения. Аукцион проводила компания Hansons Auctioneers в Стаффордшире. "Реймонд решил расстаться с козлом из-за его исторического значения. Он уже на пенсии и хотел найти для него новый дом, где он будет цениться десятилетиями ", – отметил представитель Hansons Auctioneers, Чарльз Хэнсон.

Как выглядит уникальная коза из керамики

Керамическая коза имеет размер около 8 см в высоту и 9 см в длину. Она покрыта эмалью и украшена желтыми, розовыми и коричневыми прожилками. Считается, что принц Чарльз изготовил эту козу в период между 1967 и 1969 годами, вероятно, вдохновленный талисманом Королевского полка Уэльса.

Чарльз носил униформу этого полка при вступлении в титул принца Уэльского в 1969 году. История этой керамической козы подтверждена афидевитом (письменное свидетельство, данное под присягой), подписанным Реймондом Паттеном, удостоверяющим, что именно принц Чарльз изготовил этот предмет. Общая сумма, которую заплатил частный американский покупатель, составила 14562 доллара (584546 грн).

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