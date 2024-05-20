За редкую монету заплатили 1 млн евро: как выглядит

В Нидерландах редкая монета в четверть голландского гульдена была продана на аукционе по рекордной цене. Стоимость монеты на торгах составила более 1 млн евро.

Как сообщает RTV Utrecht, собственно цена лота составляет 850 тыс. евро, а остальные – комиссии аукционного дома. объясняется тем, что в истории было выпущено всего две такие монеты. На монете изображена 10-летняя королева Вильгельмина, когда та вступила на престол.

"Это Святой Грааль нидерландской валюты. Чрезвычайно редкий", – оценил медиатор торгов Жакко Шепер.

Монету продают уже не впервые – за последние 130 лет ее выставляли на аукцион уже четыре раза. В последний раз ее выставляли на продажу в 2001 году, когда она была продана за 95 тыс. евро. То есть с тех пор ее цена выросла почти в 9 раз.

Имя нового владельца не распространяется, потому что он пожелал сохранить анонимность. Несмотря на возраст монеты (ее отчеканили в 1891 году), она находится в очень хорошем состоянии. Кроме того, она единственная доступна гражданам, поскольку второй экземпляр принадлежит Нидерландскому банку.

"Это доступно только избранным. Я не думал, что она будет стоить столько, хотя и знал, что придется раскошелиться", - сказал один из участников аукциона.

Как уже писал OBOZ.UA, украинские монеты также продаются за солидные, хотя и не за такие большие, суммы. К примеру, 50 копеек редкой разновидности продали на аукционе за 12 001 грн. При этом во время торгов монета подорожала более чем в 6 000 раз – первая ставка составила 2 грн.

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